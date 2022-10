Municipio de Torreón llega a un acuerdo con comerciantes triquis

Comerciantes triquis se manifestaron en la Plaza Mayor, frente a la presidencia municipal, pues consideraron que fue un "atropello" el retiro de sus módulos en la Alameda Zaragoza por parte del Municipio de Torreón.

Luego de dialogar con autoridades, llegaron a un acuerdo temporal para designar un lugar donde continuarán con la venta de sus artículos, mientras se define el espacio definitivo para su instalación. Se acordó que se queden sobre la avenida Allende, con toldos de plástico móviles, teniendo como límite para operar en ese lugar, el 31 de enero de 2023.

Natalia Fernández, secretaria del Ayuntamiento, dijo que el plazo acordado permitirá explorar otras alternativas de espacios para que puedan establecerse, las cuales serán propuestas por los propios comerciantes de la vía pública, quienes deberán presentar, además, la anuencia respectiva como parte de los requisitos para determinar su factibilidad.

Ayer los 16 comerciantes recibieron los permisos provisionales para que el viernes puedan instalarse.

Respecto al acuerdo de Cabildo que les designaba el espacio de la González Ortega, Fernández explicó que se trata de un tema de legalidad, y que este tipo de acuerdos tienen un plazo para que quien se considere afectado pueda presentar una inconformidad, en este caso quien presentó el recurso fue la Dirección del Centro Histórico del Municipio.

Las estructuras que fueron retiradas de la calle González Ortega, permanecerán bajo resguardo por la Dirección de Obras Públicas.

Los comerciantes expusieron que tenían ya 37 años con sus locales en la calle Leandro Valle y se les indicó que no podían estar en la vía pública, por lo que se les reubicaría a la González Ortega, sobre la Alameda Zaragoza, sin embargo, el martes se les informó que no podían estar ahí tampoco.

NUEVAS PROPUESTAS

Entre las nuevas propuestas, se les planteó el bosque Venustiano Carranza, pero que no lo ven viable para la venta, entonces se les dijo que en la calle Leandro Valle, pero entre Hidalgo y Presidente Carranza, una cuadra antes de donde se hallaban anteriormente, que era entre Hidalgo y Juárez.

"Nos quitan de una calle porque supuestamente es ilegal estar en esa calle, pero nos quieren volver a instalar en esa calle, no hacen un campo de investigación donde realmente digan 'de esta ubicación ya no te vamos a retirar', no, ellos a lo que dicen nos instalan y luego nos vuelven a reubicar otra vez, ya con la incertidumbre de hacia dónde vamos ahora", comentó una de las triquis.

El Municipio de Torreón procedió a la reubicación de los triquis por acuerdo de Cabildo, donde los ediles determinaron que se les colocara sobre la Alameda. No obstante, al situarles aquí obstaculizaban el Memorial de las personas desaparecidas, el Árbol de la Esperanza, por lo que fueron movidos unos metros hacia un lado.