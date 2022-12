Multarán a quien tire basura en plazas

A una multa hasta por 8 mil pesos, podrían ser acreedores los ciudadanos que sean sorprendidos tirando desde una bolsa de basura hasta la carga de un carromato en plazas públicas, las cuales han sido tomadas como "basureros", anunció el titular de Servicios Públicos Municipales de Gómez Palacio, Fernando Díaz Femat, quien detalló que ya se colocaron lonas en donde se advierte de la sanción.

Fue el pasado martes que la alcaldesa Leticia Herrera Ale, hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para que dejen de utilizar como basureros las plazas públicas del municipio, ya que éstas se vuelven a llenar de escombros y/o los residuos generados en el hogar a pocas horas o días de ser atendidas.

"¿Cómo es posible que las amas de casa, nomás por no respetar los horarios del camión recolector, tiren la basura en las plazas públicas que recién son atendidas por brigadistas de Servicios Públicos?; si se vuelve a repetir estas acciones, no me dejaran más opción que proceder a multar a quienes se encuentren dañando estos espacios", advirtió.

Y agregó: "quiero mandar un mensaje más claro a toda la población en general… Señoras ayúdenos a cuidar sus plazas públicas, estamos teniendo llamados de 2 a 3 veces por semana para limpiar el mismo espacio; si ustedes no nos ayudan a no tirar basura, me van a obligar a que a partir de enero, cobremos una multa de acuerdo a lo que establece el reglamento, pero los voy a multar a todos por parejo, no podemos estar yendo de 3 o 4 veces al mismo lugar a limpiar, y todo es en las plazas públicas de las colonias y fraccionamientos".

Por su parte el titular, indicó que en algunas de las plazas se están colocando lonas donde viene especificado las multas para quien sea sorprendido, "Son multas de 8 mil pesos, las estamos manejando en las lonas, viene claramente la cantidad para que la gente no salga con que no sabía, la persona que sea sorprendida desde una bolsa hasta un carrito de carromateros, es acreedora a la misma multa", recalcó.

Algunas de las colonias que más adolecen de esta problemática son: la Cinco de Mayo, El Dorado, la plaza Ramírez Gamero del fraccionamiento Del Valle y Abastos, en Chapala.