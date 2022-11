Multan a Lerdo por omisión sobre el canal Santa Rosa-Tlahualilo

Ha transcurrido más de un año y el ayuntamiento de Lerdo, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), ha desatendido el llamado de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprised) referente a no verter aguas residuales al interior del canal Santa Rosa-Tlahualilo.

Esta situación representa un riesgo a la salud de las familias que habitan en unas 16 colonias aledañas y aún así, el gobierno municipal "no ha tenido voluntad". Por la omisión del Municipio, se aplicará una multa, señaló el titular de la oficina regional de la Coprised, Jesús Rentería Maldonado.

"Es un problema de salud muy fuerte, porque la descarga de las aguas residuales al canal de Santa-Rosa - Tlahualilo, pues ya tiene muchos muchos meses y ya se ha llamado la atención, ya le hemos hecho escritos.

Lo último que nos contestó el presidente municipal (Homero Martínez Cabrera) es que eso ya está en la cancha de CAED (Comisión del Agua del Estado de Durango), mi responsabilidad es insistir en que se corrija todo esto porque pues es un problema de salud pública muy grave", expuso.

Rentería Maldonado dijo que si bien, se trata de una problemática que para resolverse necesita de una obra costosa, "el tiempo lo han tenido para presupuestar y buscar los créditos, pues con quien corresponda, si es necesario, no sé, hasta el Banco Mundial, si Banobras ya no tiene ese capacidad, nos hablan de 40, 50 millones, vemos que inauguran una obra, otra y otra, pero la verdad no vemos que sean obras de relumbrón, obras que se tienen que cacarear o lucir, lo básico es la salud y es lo que se tiene que preservar".

SEÑALAMIENTOS

El encargado de la oficina regional dijo que ha sido falta de voluntad y que el gobierno municipal no ha priorizado la salud de la población.

"Primero son los olores que no se aguantan y luego la contaminación por las heces fecales son muchísimas, las enfermedades transmisibles, todas las gastrointestinales por bacterias y por parásitos. Son trastornos a la piel y el daño a los cultivos", dijo.

Lo anterior, se dio a conocer ayer en la oficina regional con sede en el municipio de Gómez Palacio.

En agosto de este año, Rentería Maldonado, recordó que fue en entre los meses de marzo y abril, que la Coprised envió un exhorto, tanto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como al propio Ayuntamiento para dar atención al problema. Únicamente la Conagua dio respuesta al exhorto.

Salud pública

El tratamiento eficaz de las aguas residuales es esencial para la buena salud pública.

* Es por ello que la Coprised ha llamado en varias ocasiones al ayuntamiento de Lerdo para que de solución a dicha problemática.

* Según el encargado de la oficina regional, Jesús Rentería Maldonado, hay afectaciones en cerca de 12 colonias aledañas.

* Mencionó que ante la omisión del ayuntamiento, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomará medidas más enérgicas.