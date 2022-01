'Mujeres tienen que presentar las denuncias': AMLO sobre Pedro Salmerón

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a presentar denuncias en contra del historiador Pedro Salmerón, propuesto como nuevo embajador de México en Panamá, porque de lo contrario, dijo, solo son campañas por intereses políticos.

"Tienen ellas (las mujeres) que presentar las denuncias y acudir al Ministerio Público y con toda la proyección señalar lo que sufrieron, padecieron y la autoridad competente tienen que resolver, pero no juicios sumarios", declaró.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que no debemos quedarnos solo en la denuncia pública.

"Hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso o un ilícito, todos tenemos que ayudar, porque si no, son campañas que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia. No se puede juzgar a nadie si no hay un proceso de acuerdo a la ley, si no hay pruebas. Imagínese un opositor, cualquier gente, que no sea bien visto por los medios, lo acaban, lo destruyen, son campañas de linchamientos, entonces no, lo más conveniente es la denuncia", manifestó.

El mandatario dijo que los señalamientos de presunto acoso sexual en contra del historiador han tomado más fuerza porque hay intereses políticos y sus opositores se valen de todo.

"Pedro Salmerón ha estado teniendo diferencias en la academia con colegas, mujeres y hombres; diferencias políticas, él estuvo en el ITAM y ahí tenía una postura y de ahí salió. Luego lo invitamos para entrar el INEHRM y dio una opinión sobre la Liga (Comunista) 23 de septiembre y se le lanzaron muy fuerte y prefirió renunciar. Trabajaba en Guadalajara en el Museo, pero ahora está siendo cuestionado por eso", declaró.

"Ya se habían hecho denuncias públicas, pero sin que se presentaran a las autoridades y no se hablaba del tema, pero ahora ya es un tema polémico, entonces que lo resuelvan las autoridades y en este caso quien va aprobar la propuesta que yo envíe es el Senado", sentenció el presidente.