Mujeres exigen resultados por desaparecidas en Nuevo León

Un grupo de aproximadamente 50 mujeres se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno de Nuevo León en exigencia de la aparición con vida de Yolanda Martínez y el resto de las mujeres que permanecen en calidad de desaparecidas en la entidad.

"¡Así como buscaron a Debanhi queremos que busquen a las demás!", gritó una de las asistentes. Con pancartas que llevaban mensajes exigiendo al gobierno justicia y reprochando la falta de protección a las mujeres en Nuevo León, las manifestantes hicieron un pase de lista con los nombres de las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en el estado.

"Mariana no es aliada, es privilegiada"; "Samuel no es aliado, es privilegiado"; "el nuevo Nuevo León es feminicida", fueron algunos de los mensajes que las mujeres gritaron. Aunque la marcha fue convocada para exigir atención al caso de Yolanda Martínez, las manifestantes hicieron referencia al caso de Debanhi Escobar.

"No fue accidente, fue feminicidio; no fue accidente, fue feminicidio", corearon. A la manifestación se unió Gerardo, hermano de Yolanda Martínez. Este viernes Yolanda Martínez cumplió 29 días desaparecida; por la mañana su papá, Gerardo Martínez, y su hermano, Gerardo acudieron por segunda ocasión a reunirse con el gobernador Samuel García. Sin embargo, al salir informó que no hay avances en las investigaciones.