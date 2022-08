Mujeres discriminan a joven por pasear en parque con sus perros que 'no son de raza'

Una joven en Perú, denunció mediante TikTok haber sufrido de discriminación por un grupo de mujeres que se congregan en un parque público, pues señaló que intentaron echarla porque 'sus perros no son de raza'.

Identificada en la red social como Adriana Muñoz, expuso mediante una serie de videos la discriminación de la que fue víctima mientras paseaba a sus perros en el parque de Miraflores en Lima, donde fue abordada por el grupo de mujeres que, señala en su denuncia, suelen juntarse para bailar.

"'Tú no tienes porqué pasar por acá, estamos bailando', dijeron. Se me fueron todas encima a decirme quién me creía yo qué era, que ellas eran miraflorinas y pagaban sus impuestos, y que tenían más derecho que yo”, indicó Muñoz en uno de sus videos.

Pero las ofensas no terminaron con ella, sino que las mujeres buscaron atacarla por la raza de sus perros.

"Que te vayas a la m%$#% muy educadamente te dije, pero ese perro chusco con rabia suelto… ¿Te parece fino?", dijo una de las mujeres.

Ante los ataques, la familia de Adriana le recomendó ya no salir a pasear por el sitio para evitar conflictos con los vecinos, sin embrago, la joven dijo que no piensa ceder a las intimidaciones de las mujeres, pues es un lugar público y desde hace mucho ella sale a pasear con sus perros a los que lleva con correa.

Asimismo el apoyo por parte de internautas no se hizo esperar, reprobando el acto discriminatorio del que Adriana fue víctima.