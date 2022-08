Mujer mutila a su novio tras encontrarlo acosando a su hija

Una madre le cortó los genitales a su amante, luego de encontrarlo acosando sexualmente a su hija de 14 años.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto en la localidad de Lakhimpur Kheri, a 160 kilómetros de Nueva Delhi, capital de la India, informó el diario "The Times of India".

La mujer de 36 años explicó que llegó a su casa y se dio cuenta de que su novio, un abogado de 32 años, estaba acosando a su hija. En ese instante, la madre no pensó en otra cosa que salvar a su hija.

El sujeto se abalanzó sobre la mujer para atacarla y ella corrió hasta la cocina, agarró un cuchillo y en medio de un forcejeo, le rebanó los testículos al agresor.

El hombre fue capturado por la Policía india, bajo los cargos de sospecha por violación de acuerdo con la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales del país asiático.

Sin embargo, ante la gravedad de las heridas, el sospechoso fue internado en cuidados intensivos y, de acuerdo con medio indio, se encuentra en estado crítico.

Luego, en entrevista al diario, la ciudadana declaró que venía de trabajar cuando encontró a su pareja en pleno actuar al momento de llegar a casa: "Estaba trabajando en la granja cuando ocurrió el incidente. Afortunadamente, regresé a casa justo a tiempo y lo atrapé con las manos en la masa".

Expresó que no sintió ningún arrepentimiento por lo que hizo: "Traje un cuchillo de la cocina y corté sus partes íntimas para darle una lección. No me arrepiento de lo que hice".

Según el medio, la mujer llevaba viviendo con su pareja dos años. Antes había abandonado a su esposo, alcohólico.

En mayo pasado ocurrió un incidente similar, cuando una mujer de 22 años fue arrestada en Tenali, en Andhra Pradesh, por tratar de castrar al amante de su madre.

Otra mujer de 47 años cortó los genitales a un vecino de 27 años que, dijo, la acosaba sexualmente.

Este tipo de ataques son conocidos en la India como "bobbitising", en los que hay un ataque directo hacia el aparato reproductor de una persona.

Normalmente se presentan en circunstancias como: descubrimiento de infidelidades, riñas o intentos de violación, según las autoridades indias.

El nombre proviene del caso de una mujer estadounidense llamada Lorena Bobbit, quien en el año 1993 le cortó el pene a su esposo con un cuchillo de cocina.