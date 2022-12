Mujer muestra en video los 53 hombres con los que salió en el año

Una mujer que aseguró "no tener suerte en el amor" se volvió viral en las últimas horas en TikTok, donde presentó con gráficas un recuento detallado de los 53 hombres con los que dijo haber estado este año.

"2022 Wrapped: Las desgracias con las que ha estado Sarah", se titula el recuento publicado por Sarah Lómore, quien se describe como diseñadora, colaboradora de TV y activista LGTBIQ+, en su cuenta.

"Son bastantes hombres, pero hay más cantidad que calidad", lamenta Lómore, quien afirma residir entre Londres y Madrid y colaborar con RTVCES.

La mujer presenta en un video un desglose mensual de los hombres con los que estuvo este año. "En enero empezamos flojito, empezamos sólo con dos", dijo Lómore, quien en su cuenta de Facebook señala ser originaria de Las Palmas de Gran Canaria.

Uno de esos hombres, detalló, "se mantuvo hasta abril. Fue mi pareja, entonces en esos meses estuve ocupada sólo con uno".

En mayo, continuó, "la cosa se abrió y tuve un total de dos hombres". Sin embargo, añadió, en junio "empezó el calor, y me dije: ‘Me tengo que poner las pilas ya’". Ese mes estuvo, según su recuento, con cinco hombres.

Para julio, fecha en que dijo cumplir años, "subió el calor y estuve con un total de seis hombres". Uno de ellos, indicó, "me arruinó agosto entero y me mantuve con ese hombre en el mes de agosto". Pero, admitió, "la cosa no salió bien porque yo nunca tengo suerte en el amor".

Para septiembre, Lómore se dijo: "Uy, qué tristeza. Me voy a volver a poner las pilas, volver a la putería". Ese mes, estuvo con ocho hombres, cifra con la que, dijo, se mantuvo hasta noviembre. ¿La razón? "En Londres hace mucho frío, especialmente en invierno".

En este mes de diciembre, ha estado con un total de 10 hombres. "Me he vuelto totalmente loca", afirmó. "El mes no ha terminado y ya van 10 hombres".

Pero Lómore no se quedó allí. Para demostrar que no discrimina, la mujer dijo que ha salido con hombres de diversas nacionalidades, aunque "el ganador", sin duda, es Nigeria, con 17 hombres. También salió con 11 españoles, 8 jamaicanos, cinco de Ghana, tres colombianos, dos de Cabo Verde, dos de Portugal, misma cantidad de Ghinea Bissau, uno de Bolivia, uno de Paquistán y uno de Italia.

No obstante, a pesar de haber estado con 53 hombres, lamentó que sólo "repetiría" con cinco.

Lómore también contó como conoció a cada uno de ellos: a 45% los conoció en fiestas; a 39% los conoció en Tinder y a 1.9% por amigos en común. "Está claro que mis amigos no tienen amigos guapos", se quejó.

El video ya tiene más de 374 mil reproducciones en TikTok, con comentarios que van de: "Nunca he atendido tanto a una exposición" a otros tipo: "Y luego estamos las que estuvimos solas todo el año, sin nada ni nadie" o "todo con salud y responsabilidad". Lómore respondió a este último: "Eso siempre".