Mujer da a luz en banqueta del Hospital General de Torreón, acusan negligencia

Una joven tuvo que dar a luz en plena banqueta de la zona de Urgencias del Hospital General de Torreón luego de que presuntamente el personal médico de la institución evitara su ingreso argumentando que "aún no se encontraba lista".

La denuncia la realizó hoy viernes a El Siglo de Torreón el hermano de la joven, Alejandro Collazo, quien presenció cuando su propia hermana tuvo que dar a luz de pie, en la banqueta de la zona de Urgencias y sin atención alguna de personal médico o de enfermería, toda vez que durante varias horas se le impidió el paso al interior del hospital bajo el argumento de que no presentaba la dilatación necesaria y que "necesitaba caminar más".

"Ayer (jueves) como a las dos de la tarde llegaron mi mamá y mi hermana al hospital, les dan un turno, el número 4 y les dicen ahí en Urgencias que se tienen que esperar, lo que me llama a mí la atención es que mi hermana les dice que la fuente se le reventó en la mañana en la casa, era una urgencia obviamente, pero la doctora le dijo que se tenía que esperar a su turno, que no la podían pasar... Cuando le toca su turno mi hermana, por ahí de las cuatro de la tarde, ya tenía dolores muy fuertes, aun así le dicen que no la pueden pasar, que se vaya a caminar y que le faltan más horas, mi hermana les dijo que ya iba a nacer la bebé y pues no, aun así la mandaron afuera a caminar", señala Alejandro Collazo.

Según el testimonio brindado a El Siglo de Torreón, la joven de nombre Diana Monserrat Collazo, de 20 años de edad, salió a esperar indicaciones en las escalinatas de Urgencias, poco antes de las 17:00 horas de ayer manifestó sentir "algo caliente en sus piernas", en ese momento se percató que la cabeza de su bebé se encontraba prácticamente afuera y las contracciones se comenzaron a intensificar.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Pese a que la madre de la joven, así como varios pacientes del lugar, lanzaron llamados y gritos al personal del hospital para que se apoyara ese nacimiento, no se registró el apoyo de ningún elemento de medicina o enfermería hasta después de casi 20 minutos, en ese tiempo unas mujeres tuvieron que utilizar una chamarra para cubrir de forma improvisada a la bebé; al mismo tiempo apoyaron a la madre para evitar que pudiera caer debido al esfuerzo de estar teniendo un parto de pie.

"Afortunadamente cayó la bebé en las manos de mi mamá, duraron 15 minutos recargadas en la pared, de pie, gracias a Dios se acercaron dos señoras para ayudar, porque nadie las auxilió hasta después de 20 minutos, salieron cuando ya les fueron a hablar y casi gritar que había nacido la bebé... Pero eso no fue todo, cuando salieron los enfermeros y los doctores no salieron a ayudar, salieron a grabar, es una negligencia tremenda, es lo que fue y lo quiero denunciar por este medio, no pueden estar actuando así en un hospital", reclamó Alejandro Collazo.

Se informó que posterior a dicho episodio el personal del Hospital General de Torreón determinó que era momento de ingresar a la joven madre y su bebé, quienes luego de una valoración inicial fueron internadas para su observación.

Ambas obtuvieron el alta médica hasta este viernes en punto de las 11:30 horas, el estado médico de ambas se reporta como estable y fuera de peligro, sin embargo la familia de la joven afirma que realizarán las denuncias correspondientes para evitar que vuelva a ocurrir un episodio similar en el futuro.

El Siglo de Torreón acudió al Hospital General durante la mañana de este mismo viernes, trabajadores que solicitaron el anonimato por temor a represalias confirmaron que el parto ocurrió ayer, en la zona externa de Urgencias y sin la intervención de personal de enfermería o medicina, también informaron que no es el único parto que ha ocurrido fuera de lugar en este año, señalan que al menos ocurrió uno más en un consultorio y otro más en un vehículo en los alrededores, pero de los mismos no se tiene oficialmente ningún registro.