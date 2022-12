Mujer arruina baile de quinceañera al quitar una silla que 'estorbaba'

El baile de las quinceañeras es uno de los momentos más importantes durante la fiesta, sin embargo, como lo han mostrado varios videos en TikTok, hay veces en las que pasan cosas inesperadas que provocan que no todo salga como fue planeado o ensayado.

Tal es el caso de un nuevo video que se ha vuelto viral en la red social donde una mujer interrumpió la presentación de la joven quinceañera y sus bailarines.

En las imágenes se observa a la joven con su vestido azul realizando su baile junto a sus chambelanes al ritmo de la canción "Hijo de la luna" del grupo Mecano.

Luego de unos minutos, una mujer interrumpe la escena para sacar una silla que se encontraba al centro del escenario, la cual iba a ser usada en la coreografía.

Pese a las señas que realiza la quinceañera, la mujer retira la silla que "estorbaba", lo que provoca la molestia de la joven, quien solo atina a dejar de bailar y mostrar su vergüenza por lo ocurrido.

Segundos después, uno de los chambelanes va por la silla para continuar con el baile, mismo que debe comenzar desde el inicio.

La situación causó diferentes comentarios en la red social sobre todo de quienes señalaron la imprudencia de la mujer.

"Debería decir la invitación ‘sin niños ni señoras metiches’", "La señora cuando regresó del baño: y mi silla donde quedo ¡A ya la vi!", "Y la imprudente no fue", "Hasta a mí me dio coraje" y "Según ella fue lista y atenta. Todos veían la silla pero yo la quite", fueron algunas de las reacciones.