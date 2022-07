Muerte de Éric, un hecho lamentable: Obispo prelado del Salto

Como un hecho lamentable e inesperado, calificó el obispo prelado del Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, Juan María Huerta Muro, el asesinato del médico pasante Erick Andrade Ramírez en el Hospital Integral de aquella comunidad, el cual permanece cerrado y que pone en condiciones aún más difíciles a las familias de la zona rural en cuanto la atención de salud.

Y es que además fueron retirados los médicos pasantes de las comunidades rurales, situación que las familias ven como un castigo pero más que eso, monseñor considera que las autoridades deben replantearse la forma en la que se debe brindar atención en aquellas zonas del estado.

"Es muy lamentable porque es síntoma de la realidad que se va viviendo, sobre todo donde ya no hay respeto a personas que de vocación hacen el bien y también se refleja el consumo de drogas que descontrolan al ser humano, sin distinción de personas hacen daño por eso sí es necesario poner límites y hacer una especie de evaluación", dijo Huerta. Tras lo sucedido, el obispo señaló que las estrategias de seguridad y de prevención, han fallado.

"Sí está fallando puesto que hace falta una forma más visible de prevención, si por ejemplo la labor de algunas corporaciones de seguridad es la prevención del delito, falta eso, que se prevenga el delito", recalcó.

Así mismo, comentó que las políticas de prevención del consumo de drogas no han permeado hasta las comunidades más alejadas y pequeñas. "Vivimos en una conformidad donde sabemos quien consume pero no hace daño y el caso es que ya están haciendo daño los consumidores porque ya están descontrolados porque no saben ubicar quién es quién".

ANTECEDENTE

El viernes 15 de julio fue asesinado con arma de fuego el médico pasante Érick David Andrade Ramírez, de 24 años, en el Hospital Integral del ejido El Brillante, del Salto.

El hecho ha decir del obispo, ha inundado de tristeza a la comunidad.

"De hecho en términos coloquiales siempre hay acuerdos para decir, se va a respetar al doctor, maestro, sacerdote, pero en esta ocasión fue algo inesperado, y también fue algo que golpeó a la población en general porque el Hospital Regional del Salto está cerrado".