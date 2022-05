Muere presunto asaltante tras ser apuñalado en Torreón

Presunto asaltante muere en la calle, luego de que el propietario de un establecimiento que pretendía robar en Torreón lo apuñalara en repetidas ocasiones.

Fue al mediodía de este lunes que se activó la alarma en las corporaciones de seguridad tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en un establecimiento de venta de químicos para albercas ubicado en la avenida Juárez y calle 34.

A su llegada al lugar, las autoridades ubicaron a un hombre tirado en la banqueta con sangrado abundando por lo que pidieron apoyo de la Cruz Roja, al arribar los paramédicos le tomaron los signos vitales, encontrando que ya había fallecido.

El área quedó acordonada en espera del arribo del personal de la Fiscalía. Del establecimiento afectado salió el propietario quien explicó que encontró al ahora fallecido en compañía de una mujer, llevándose bombas, tuberías y equipo eléctrico para la instalación de albercas; tal sujeto sacó un arma blanca para atacarlo y en el forcejeo el comerciante logró despojarlo de ella para luego agredirlo, causándole lesiones en los brazos, cuello y el costado izquierdo del cuerpo a a la altura del abdomen.

Tras recibir las heridas, el presunto asaltante y su cómplice salieron corriendo del local comercial, cayendo al piso él, en tanto la mujer se presume fue detenida.

El cadáver del presunto ladrón fue trasladado a las instalaciones del Semefo para la práctica de la necropsia de ley, en calidad de no identificado. Se trata de un hombre no mayor a 30 años de edad el cual vestía pantalón café y playera negra con tatuajes en el hombro y debajo del codo, aunque no se ha determinado de que imágenes se trata.

La carpeta de investigación fue abierta por parte del Ministerio Público encargado de los hechos, mientras tanto la mujer quedó plenamente identificada por las autoridades.