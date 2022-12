Muere el periodista estadounidense Grant Wahl en Qatar, había realizado cobertura crítica

Grant Wahl, uno de los escritores de fútbol de más renombre en Estados Unidos, falleció el sábado cuando cubría el partido entre Argentina y Holanda en la Copa del Mundo.

Los periodistas estadounidenses que se encontraban sentados cerca de él dijeron que Wahl se desplomó en su asiento en el palco de prensa en el estadio Lusail durante el tiempo extra y sus colegas solicitaron asistencia de inmediato.

Los trabajadores de servicios de emergencia acudieron al lugar rápidamente, dijeron los reporteros, a quienes les informaron después que Wahl había fallecido.

Wahl había tuiteado el miércoles que había celebrado ese día su compleaños. Los reporteros estadounidenses que lo conocían dijeron que tenía 49 años.

Wahl, que cubría su octava Copa del Mundo, escribió el lunes que había visitado el hospital durante su estada en Qatar.

“Mi organismo finalmente se indispuso. Tres semanas de dormir poco, tensión alta y bastante carga de trabajo pueden hacerle a uno esto”, escribió Wahl.

“Lo que había sido un resfrío en los últimos 10 días se convirtió en algo más severo la noche del partido entre Estados Unidos y Holanda, y pude sentir un nuevo nivel de presión y malestar en la parte superior de mi pecho".

Wahl escribió que dio negativo al COVID-19 y buscó tratamiento para sus síntomas.

"Fui hoy a la clínica médica en el principal centro de prensa y dijeron que podría tener bronquitis. Me dieron un tratamiento de antibióticos y un jarabe fuerte para la tos, y ya me siento algo mejor apenas pocas horas después. Pero todavía: No estoy bien”.

Dudas

Su hermano Eric Wahl publicó un video en redes sociales donde relató que dos semanas atrás Grant había sido detenido en el país anfitrión por usar una playera de arcoíris.

Las camisetas, brazaletes y otros objetos con los colores del arcoíris han llamado la atención durante el torneo en parte debido a la postura de Qatar sobre los derechos LGBTQ. El sexo entre personas del mismo sexo está penalizado en Qatar, una nación islámica conservadora en la Península Arábica.

Wahl dijo que la FIFA se disculpó después con él debido al incidente.

Apenas ayer había publicado una investigación sobre la muerte de trabajadores migrantes en Qatar. Para anunciar su trabajo, publicado en la plataforma Substack, escribió:

"A ellos no les importa. Los organizadores qataríes de la Copa del Mundo ni siquiera esconden su apatía sobre la muerte de trabajadores migrantes, incluyendo la más reciente".

Esto en referencia al fallecimiento de un migrante filipino ocurrida supuestamente cuando realizaba reparaciones en un complejo turístico que funcionó como base de entrenamiento de la selección saudí durante el Mundial.

Eric Wahl expresó en un video que su hermano había recibido amenazas de muerte y declaró creer que fue asesinado.

¿Quién fue Grant Wahl?

La Selección de Estados Unidos lamentó su fallecimiento "siempre podíamos contar en Grant para recibir profundas y entretenidas historias sobre nuestro juego y sus principales protagonistas: equipos, jugadores, entrenadores y las muchas personalidades que hacen del soccer nada como otro juego".

Wahl escribió que había estado entre 82 periodistas homenajeados por la FIFA y la asociación internacional de prensa deportiva AIPS por cubrir al menos ocho Copas del Mundo.

Wahl, graduado en 1996 de Princeton, trabajó para Sports Illustrated de 1996 a 2021, y era conocido principalmente por cubrir fútbol y básquetbol colegial. Después abrió su propio canal en internet.

Wahl también trabajó para Fox Sports de 2012 a 2019.

Le sobreviven su esposa, la doctora Celine Gounder, profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, y médica adjunta en el Centro de Hospitales Bellevue y era colaboradora de noticias médicas con CBS News.

(ESPECIAL)

Muerte de trabajadores migrantes en Qatar

Las autoridades de Qatar están investigando la muerte de un trabajador inmigrante, ocurrida supuestamente cuando realizaba reparaciones en un complejo turístico que funcionó como base de entrenamiento de la selección saudí durante el Mundial.

Nasser Al Khater, jefe del comité organizador del Mundial en Qatar expresó sus condolencias a la familia del trabajador.

“Por ahora, se sigue investigando lo que ocurrió y cómo ocurrió. Y evidentemente es algo que nos entristece mucho”, dijo Al Khater.

El trabajador era un hombre filipino que reparaba las luces en el complejo turístico Sealine Beach, informó el sitio Web The Athletic. Añadió que el empleado resbaló, cayó de una rampa cuando caminaba junto a un montacarga y cayó de cabeza sobre el concreto.

El complejo albergó la concentración del equipo saudí, que quedó eliminado en la fase de grupos.

Qatar ha sido blanco de críticas por las condiciones en que trabajan los inmigrantes que han realizado muchas labores colosales de construcción para el Mundial. El país gastó 200.000 millones de dólares en estadios, líneas del tren subterráneo y demás infraestructura.

La semana pasada, un dirigente de la organización en Qatar, Hassan al-Thawadi, calculó que el número de trabajadores muertos durante las obras de construcción para el torneo osciló “entre 400 y 500”. Se trata de una cifra mucho mayor que cualquier otra revelada previamente por Doha.

El Comité Supremo para el Cumplimiento y el Legado del Mundial, del que Al-Thawadi es el secretario general, dijo después que se refería a las cifras de fallecimientos relacionados con el trabajo a nivel nacional de 2014 al 20, no a los decesos vinculados específicamente con la Copa del Mundo.

Antes, los funcionarios qataríes habían informado que hubo tres muertes relacionadas con los trabajos de construcción de los estadios mundialistas. Otros 37 trabajadores de la construcción habrían muerto por motivos ajenos a su trabajo.

Grupos defensores de los derechos humanos han considerado incompletas esas estadísticas, al señalar que Qatar no contabiliza los fallecimientos fuera de los lugares de trabajo pero causados por condiciones laborales como el calor extremo del verano.

Al Khater, director general de Qatar 2022, dijo que las muertes de trabajadores de la construcción en el país fueron proporcionales a las que se han presentado en otros países.

“Encontramos que Qatar es como cualquier otro país en el mundo con muertes en la industria de la construcción”, comentó. “Desafortunadamente, la gente no ha puesto esto en un contexto adecuado”.