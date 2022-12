Muere el juez Roberto Elías tras ataque a tiros en Guadalupe, Zacatecas

Arturo Nahle García, presidente magistrado del Poder Judicial de Zacatecas, ha confirmado que la mañana de este domingo falleció el juez Roberto Elías Martínez, quien ayer fue atacado a balazos al salir de su domicilio en el municipio de Guadalupe.

En sus redes sociales, Nahle García emitió sus condolencias y escribió: "El @TribunalZac está de luto, hace unos minutos falleció uno de sus juzgadores más competente y comprometido con el alto valor de la justicia. El homicidio del Juez Roberto Elías Martínez nos indigna y nos suma al desesperado reclamo de paz de Zacatecas. Abrazamos a su familia."

En entrevista con EL UNIVERSAL, Arturo Nahle dijo que "en el Poder Judicial estamos indignados" y mencionó que al informar sobre el fallecimiento a los más de 100 jueces por medio de un chat grupal, todos coincidieron que "un ataque un juez es un ataque a todo el Poder Judicial, y en esos términos todos nos estamos expresando".

Nahle reveló que "no se tenía conocimiento previo de que el juez haya recibido alguna amenaza, ya que también se consultó a sus compañeros del Juzgado de Control, ubicado en el municipio de Río Grande, así como a su familia, pero nadie supo de alguna amenaza.

Incluso, dijo que tampoco a él como presidente del Poder Judicial le notificó nada, ya que cuando algún juez recibe alguna amenaza se toman medidas cautelares para cambiarlos de juzgados, brindarles seguridad y así resguardar la seguridad de ellos, pero nunca tuvo conocimiento de alguna posible amenaza.

A la par también se revisaron los asuntos que estuvo atendiendo en los últimas meses y asegura que "no han encontrado alguno que dé indicios que por ese caso lo hayan matado, por ello, realmente se desconoce el móvil y no sabemos qué pudo ocurrir", por tanto, dijo que la investigación es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, a quienes exige esclarezca el caso y no quede impune.

Lamentó que la situación violenta del país y de la entidad "ya también nos alcanzó a nosotros en el Poder Judicial".

Por lo pronto, se verá con la familia para programar un homenaje luctuoso al juez en el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas.