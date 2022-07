Eduardo Aguirre recupera confianza con Santos en campaña rumbo al Mundial

El gol anotado el sábado pasado ante el Rebaño Sagrado, no solamente le dio el empate y el punto a Santos Laguna en el partido. También le regresó al "Mudo" Aguirre, la confianza para poder colaborar con más tanto y por qué no, que sea observado por el "Tata" Martino.

"Me costó un poco los dos primeros partidos, lo platiqué con el profe Fentanes y por lo mismo me había sacado, pero era un tema de confianza, que me veía un poco presionado y eso me quitó un poquito de presión y me dio un plus para entrar al partido" reconoció el oriundo de San Pedro de las Colonias.

Y es que Eduardo dejó en claro, que ya llegó lo que le faltaba en la campaña que era el gol, por lo que pronosticó que se vienen muchos más, para así levantar la mano y poder estar en la Copa del Mundo de Catar 2022.

A pesar de anotar, el canterano albiverde tuvo que ser llamado del banquillo, para con una gran jugada individual, marcar el tanto "Me gusta ser siempre titular, pero sí estaba un poco presionado y frustrado conmigo mismo, ya que los dos primeros partidos no fueron buenos para mí y a uno como delantero, le da confianza el gol".

Sobre la competencia interna que existe con los Guerreros, platicó que les ayuda mucho ese tema, con grandes elementos con jugadores de la talla de Harold Preciado, Javier Correa y Eduardo Pérez, que aunque no ha jugado, al final les termina favoreciendo a todos, al tener una exigencia de más, debido a que otro puede tomar su lugar.

Y es que del comparativo con Correa comentó: "Es una competencia sana que nos favorece a todos, el que Harold, "Javi" y "Edu" estén bien, sirve para yo dar más y no prestarles el lugar, aunque también puede ser de manera viceversa".

Aguirre percibe que han tenido pocas oportunidades arriba, como ante Puebla y luego con Chivas, donde les costó un poco, por lo que es algo que buscan mejorar mucho también, la definición y jugadas antes de llegar al área, para generar más jugadas.

'NO HAY RIVAL FÁCIL'

Sobre Toluca opinó: "Como todo en esta liga, no hay rival fácil, cualquiera le puede ganar cualquiera, pero si es importante sumar tanto de local como de visita y por eso vamos a buscar los tres puntos ahí en Toluca".

Dejó en claro, los Diablos Rojos son un buen rival, que ha iniciado el torneo con dos triunfos y aunque perdió con América, han venido jugando muy bien, por lo que con un buen papel tanto a la ofensiva como a la ofensiva, le pueden jugar tú a tú a cualquier equipo.

"Siento que vamos a llegar mejor al próximo partido, pero debemos estar concentrados desde el primer minuto, que nos ha costado un poco los medios tiempos y hay que mejorar en eso" acotó el sampetrino.

Saben que pueden hacerle daño a las espaldas a los mexiquenses, quienes con Nacho Ambriz, se han caracterizado por ser un equipo que sale mucho a presionar y a jugar, por lo que el medallista de bronce en Tokio 2020, piensa que es la manera en que pueden obtener un resultado favorable.

COLECTIVO

Por otro lado, más que pensar en el plano individual, el "Mudo" Aguirre está enfocado en lo colectivo, para llevar a los Guerreros a los primeros planos, en el Apertura 2022 de la Liga MX, previo a la Copa del Mundo de Catar.

"No me incomoda hacer labores de sacrificio, es un trabajo que me toca y si tengo qué correr y hacer la parte sucia del terreno de juego, lo haré" dijo el delantero.

Agregó que si en esa función que realiza durante un partido, a alguien más de sus compañeros le toca hacer los goles, está muy bien y no debe existir ningún problema, ya que es una labor colectiva con los albiverdes.

"Yo siento presión conmigo mismo, porqué no anotaba goles y a veces me castigo de más por esa parte, sobre todo por la falta de gol, más que por otras cosas. Sé que me toca hacer otras cosas como generar espacios, recuperar balones en el área rival y asistir a mis compañeros, sabía que tarde o temprano llegaría el gol, como ante Chivas, pero yo juego para el equipo".