Movimiento Ciudadano busca una ciudadanía participativa

El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que su partido busca promover una ciudadanía participativa, al acusar que Morena busca concentrar y amasar el poder, lo que ha provocado un deterioro de las instituciones y de la vida social en el país.

De acuerdo con el legislador, que ha realizado actos de proselitismo en diversos estados de la República, el llamado partido naranja se debe de enfocar en recuperar principalmente la seguridad, lo cual considera importante para poder recuperar la estabilidad social y económica de México.

En ese sentido, recalcó que al no ir en alianza con algún otro partido, les permite ofrecer su propia agenda y soluciones que no van en contra de los estatutos del partido.

-En un contexto en que ya se comenzaron a perfilar posibles candidatos para las presidenciales, pero con el contexto inmediato de las estatales, ¿cómo ve el partido, cuya bancada usted coordina desde el Senado de la República?

En primer lugar, desde luego que Movimiento Ciudadano está llamado a ser la opción electoral de México, esto ante los partidos que ya le fallaron al país y al que ahora lo está haciendo.

Movimiento Ciudadano se presenta como la opción que debe empujar en serio lo que requiere la sociedad: el estado de derecho, la salud, educación, vivienda digna, pero esencialmente la recuperación de la seguridad pública, porque si no hay seguridad, no hay paz social, y en este momento. casi el 70 por ciento de los mexicanos no cuentan con esa garantía frente a lo que está sucediendo en el país.

-En este contexto que menciona sobre la seguridad pública, ¿cómo o cuál sería la estrategia para Durango, sobre todo por su frontera con Zacatecas, cuya situación lo ha convertido en un foco rojo?

Tenemos un problema de inseguridad prácticamente en todo el país, desde el noroeste, sureste, el problema que se tiene tan grave en Quintana Roo y Tamaulipas, esto frente a la omisión de un gobierno que no está actuando. Es necesario tomar decisiones.

La única forma de combatir la inseguridad es con determinación y firmeza, la seguridad no se declara, se garantiza, y este Gobierno habla todos los días de ella, pero los resultados son profundamente adversos para la sociedad.

Esto no puede ni debe seguir así.

-¿Cómo llegaría Movimiento Ciudadano a decir 'somos la opción', dado a que tomó la determinación de no ir en alianza?

Nosotros hemos tomado la decisión de formar un partido cercano a la gente, porque la alianza debe ser con la sociedad.

Lamentablemente en México existe una cultura priista, recordemos que fue un partido hegemónico, y se formó un instrumento del poder para mantener el poder.

Lo que más tarde sucedió al llegar el PAN o el PRD, también en Morena, es que les encanta ese modelo de desarrollo político, que cancela las posibilidades de participación ciudadana y concentra en unos cuantos la toma de decisiones del país.

Creemos que debe haber un modelo que permita a la sociedad participar y enfrentar a un partido como el actual, que concentra y busca controlar, que pone diques. La sociedad tiene interés y manifiesta interés en determinados temas, estos tienen que ser estimulados y promovidos desde el poder público.

Por eso decimos que la participación pública es sustantiva. Hay hombres y mujeres que dedican su vida a iniciativas de seguridad, salud, educación, y el Gobierno tiene que respaldar estas, pero en muchos casos, tanto federales y estatales están frenando la iniciativa de la gente. No puede seguir así.

-En ese sentido, ¿cómo actuaría Movimiento Ciudadano para alimentar esta participación ciudadana?

Con prácticas de buen gobierno, alentando la participación, entendiendo que el buen gobierno debe de ser horizontal y no todas las decisiones deben y pueden depender de un solo hombre, o desde la cúpula.

Tenemos universidades, emprendedores, promotores culturales y deportivos, liderazgos sociales que tienen mucho que aportar al desarrollo. Debemos abrir los espacios.

Claro que es posible lograrlo, pero para ello debe de haber una voluntad. Planteamos la evolución mexicana en la que al centro están los ciudadanos.

-Ahora, desde su trinchera en el Senado, ¿cómo fomentarlo?

En el Senado de la República lo que hemos estado haciendo es frenar y detener los abusos de poder.

Nosotros no creemos en una Guardia Nacional militarizada, nosotros hemos alentado por otra parte, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como seguir profundizando en los derechos a los ciudadanos.

Efectivamente hay obligaciones, pero también hay derechos, y por el otro lado, el Gobierno debe realizar lo que la ley le permite y reservar a los ciudadanos lo que la ley no le permite.

-Ante la crisis de seguridad, ¿qué propone el partido?

No nada más en materia de inseguridad, en materia de salud pública, y la realidad es que los ciudadanos no están siendo atendidos.

Se plantea una relación en la que tengamos relación y contacto con instituciones de proximidad social a nivel de colonias, pero también que se fortalezcan las municipales y las estatales.

Este gobierno todo lo ha concentrado únicamente en la Guardia Nacional, les han dado infraestructuras que muchas veces no tienen los elementos que puedan garantizar los servicios a las regiones.

Lo importante era aprovechar más de 235 mil policías que ya se tienen en todo el país, donde es necesario capacitarlos, estimularlos, darles acceso a la seguridad social a ellos y sus familias, es un despropósito no apoyar la infraestructura de recursos humanos que ya se tiene en zonas apartadas del país, y concentrar en unos cuantos elementos, que aún se están formando, la seguridad del país.

-¿Qué se propone para mejorar?

No creemos que el combate a la inseguridad no va a ser con cambios de nombres, sino con el fortalecimiento de las instituciones que ya se tienen. Necesitamos un Estado de Derecho.

Estamos convencidos de que la participación de la sociedad va ayudar a disminuir la inseguridad que existe, pero por otra parte también fortaleciendo la procuración de justicia.

En este momento hay un verdadero quebranto por que la gente no tiene confianza en sus propias instituciones, porque el Estado de Derecho se desarrolló para garantizar el derecho a la vida, la libertad y al patrimonio de las personas y sus familias.