Motos, involucradas en 30% de accidentes en Torreón

El 30 por ciento de los accidentes en Torreón involucran a motociclistas, informó Martha Rodríguez Romero, presidenta del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón.

Consideró que el número de personas que cuentan con este tipo de vehículos en la ciudad es muy alto por la demanda del servicio de entrega de alimentos por aplicación, que ha ido en aumento. No obstante, indicó que un tema muy grave es la falta de seguros, pues la mayoría de ellos no cuenta con una póliza y, al tener un accidente vial, se les complica mucho.

"Si hablamos de vehículos en general, un 50 por ciento, la mitad está asegurado, pero en los motociclistas sí es la mayoría que no tiene, quizá hasta un 90 por ciento, es muy común ver a gente sin seguro", comentó.

La funcionaria indicó que, al tener un percance, los usuarios de estas unidades deben firmar acuerdos y desembolsar una fuerte suma por el pago de daños a terceros.

"Sí hay que hacer concientización en la población de que no es un tema de lujo, es un tema de una necesidad básica porque los accidentes están a la orden del día, en esta época del año hay más vehículo visitante, se ve más cargado el tema del tráfico, entonces la realidad es que se tiene que hacer ya un hábito el tema del seguro", expresó.

Refirió que en la mesa de seguridad se mencionó la necesidad de revisar que los vehículos cuenten con póliza de seguros, al menos de daños a terceros.

Rodríguez Romero apeló a la concientización de la ciudadanía para no conducir en estado inconveniente y circular con precaución para evitar accidentes en este mes, en que históricamente se incrementan.

CAMPAÑA

Esta semana arrancó la campaña denominada "Sin casco no viajas", en la que buscan invitar a bajar del vehículo a quienes no porten este elemento de seguridad, que es obligatorio. En el primer día del operativo, se retiraron ocho motocicletas que no contaban con alguna garantía, ni sus tripulantes portaban caso de protección.

Desde esta semana, se les retirará el vehículo y se resguardará en Tránsito hasta que comprueben que ya cuentan con el casco. Lo anterior como parte de una solicitud realizada por el Consejo Consultivo de Vialidad de Torreón, que preside Pablo García Chacón, debido a los saldos de las defunciones por hechos viales que se han presentado en el mes de diciembre, específicamente de los motociclistas.