Morena analiza expulsión de Omar Castañeda

El dirigente estatal de Morena, Otniel García Navarro, confirmó que denunciarán al síndico municipal de Gómez Palacio, Omar Castañeda, y también habló de su posible expulsión de Morena por buscar ser candidato sin registro en Gómez Palacio.

"Parece que Omar Castañeda es el 'quieretodo', es síndico municipal y diputado federal y quiere ser presidente municipal, de verdad es que quiere ir a todas. En vez de atender correctamente las responsabilidades que tiene, parece que en un bautizo quiere ser el niño, en la boda el novio y en el funeral el muertito", dijo Otniel García, dirigente estatal de Morena.

"Y me parece muy lamentable que no ha cumplido con su responsabilidad, la gente lo eligió como síndico y no cumplió, luego regresa a querer golpear y acusar a otros de lo que él debió haber atendido, luego fue diputado federal", dijo García Navarro.

Comentó que si Castañeda supiera de leyes, no actuaría como lo hizo, pues debe saber que siendo síndico municipal no puede competir por una candidatura a la Presidencia Municipal, porque la Constitución pide 90 días de separarse antes de la elección.

"Lo único que quiere es restarle votos a Morena y eso es traicionar al partido que le dio dos oportunidades: la sindicatura y la diputación Federal. Está cometiendo un delito porque la ley prohíbe promocionar su imagen cuando eres funcionario público", aseguró.

También dijo que se va a proceder contra él sin lugar a dudas, por estar haciendo prácticamente una campaña alterna.

"Le está haciendo el trabajo sucio a la candidata del PRIAN. Es claro que está haciendo lo que lo digo porque ayer en su exposición se presentaba con personas que quizá ustedes no conozcan como nosotros en Durango, que se han dedicado a decir que están en Morena, pero no lo están", comentó.

El dirigente aseguró que entre ellos se encuentra Carlos Medina Alemán y el otro sería Emmanuel Reyes "El Termi", de quien mostró fotografías hablando con el candidato del PRI y dijo que esa es la gente de la que Omar se rodea.

"Andan tan desesperados Lety, Esteban y Homero porque va a ganar Morena y porque por primera vez vamos a tener una gobernadora lagunera", dijo Otniel.

Sobre la expulsión de Omar Castañeda, mencionó que se presentará en la Comisión de Honor y Justicia al interior de Morena.

Mario Bautista, representante del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), declaró que los votos para los candidatos no registrados no serán tomados en cuenta y que serán al final nulos.

También dijo que interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, además de los órganos internos de Morena.