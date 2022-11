Montarán 'altar de los muertos de hambre'

Aunque el Día de Muertos ya pasó, la Colectiva de Abogadas Laguneras, montará en la Plaza Mayor de Torreón, un gran altar para "los muertos de hambre", pues se expondrán a los deudores alimentarios. Con esta actividad, también se busca informar a las mujeres que se enfrentan a la falta de pago, sobre las alternativas legales con las que cuentan para hacerlos cumplir.

Sofía Díaz Lozano, representante de la colectiva, detalló que el evento se desarrollará este sábado 5 de noviembre en las escalinatas de la Plaza Mayor a las 17:00 horas.

"Se busca hacer una protesta para visibilizar a los deudores alimentarios pero obviamente la colectiva no solamente busca esta visibilización para que les dé pena, porque sabemos que hay muchas mujeres que a veces ponen demandas por pensión alimenticia pero sus ex no cumplen y no saben que a través de ejercicios jurídicos, pueden exigir que se cumpla", detalló.

Desde un embargo, que se inscriba en al Padrón de Deudores Alimentarios del Estado o que se fije una garantía, son algunos de los recursos con los que se cuenta para hacer cumplir el ordenamiento de un juez.

Y es que por ejemplo, en los casos que ella le ha tocado atender como abogada, de 30 solo 5 hombres cumplen con el pago de su pensión para la atención de sus hijos.

"A lo mejor sí empiezan a pagar el primer y segundo año pero luego dejan de hacerlo, entonces hay que volver a girar oficios, hay que se solicitar que se embarguen bienes, o cualquier otra forma de garantizar el pago", explicó.

También, con esta movilización se busca dar a conocer la iniciativa del Gobierno del Estado, que es el Padrón de Deudores Alimentarios.

"A partir de abril de este año, que se inscriban en el Padrón de Deudores, justamente por eso se creó, porque existen muchos deudores que pese a existir un proceso judicial en su contra, siguen sin cumplir con esta obligación", recalcó.