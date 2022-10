Monreal paraliza discusión sobre aumento de vacaciones en México

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena, Ricardo Monreal Ávila, solicitó que el Pleno del Senado posponga la discusión y votación del dictamen que duplica de seis a 12 el número de días de vacaciones de los trabajadores del sector privado en el primer año laborado, con un incremento progresivo de dos días anuales hasta llegar a 20.

En un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, el senador Monreal Ávila planteó que se detenga la presentación ante el Pleno dos sesiones más, con la finalidad de abrir un espacio de mayor deliberación sobre los alcances de esta iniciativa.

El oficio, suscrito por Gilberto Encinas Espejel, secretario técnico del Grupo Parlamentario de Morena, señala que "por instrucciones del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, le solicito atentamente se difiera la discusión del dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas, para dos sesiones consecuentes; esto para poder llevar a cabo un mayor análisis sobre el tema".

El dictamen, aprobado ya por ambas comisiones, sería presentado en las sesiones del Pleno de esta semana para primera lectura, lo que no sucedió entre otros motivos, por la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Mantiene PAN apoyo a reforma sobre vacaciones

Ante la petición del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para que se aplace la discusión y aprobación de la reforma que incrementa el número de días de vacaciones de los trabajadores del sector privado, el senador panista Damián Zepeda, integrante de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, reiteró el respaldo de su bancada al dictamen que reconoce el derecho de los trabajadores a contar con vacaciones dignas.

En entrevista afirmó que él y su bancada están listos para votar el dictamen de inmediato, aunque aclaró que no están en contra de que se discuta con mayor amplitud el tema, mientras no sea una estrategia para "patear el bote" o tenga la intención de aplazar la aprobación del dictamen indefinidamente.

"Nosotros estamos a favor de que se vote ya, pero si algún grupo parlamentario en afán de lograr mayor consenso, solicita una o dos semanas, a mí no me parece tampoco algo negativo, siempre y cuando verdaderamente sea este tiempo simplemente para generar ese consenso y que no sea una estrategia de aplazar. Si llega ese momento y no quieren votar, nosotros estaremos pidiendo que se vote. Que no quede duda, el PAN está a favor de ampliar las vacaciones de los trabajadores", expresó.

El senador panista señaló que posponer una o dos semanas la aprobación de la reforma no afectaría su entrada en vigor, que está planteada para el 1 de enero de 2023.