Modelo de OnlyFans intenta comprar una chamarra de 90 mil pesos y le vacían su tarjeta

Una creadora de contenido de OnlyFans subió una serie de historias a través de TikTok para denunciar que, tras querer comprar una chamarra Gucci valuada en 90 mil pesos, se llevó una desagradable sorpresa al darse cuenta que le habían vaciado todos sus ahorros depositados en su cuenta bancaria.

La modelo de Only Fans Aradia dio a conocer en días recientes la clonación de su tarjeta bancaria Citibanamex y también alertó sobre el servicio que recibió tras exigir la solución del problema, pues era una cuenta donde tenía gran parte de los ahorros que generaba en la plataforma de contenido por suscripción y fue hasta que intentó hacer una compra en una tienda departamental que se dio cuenta que solo tenía guardados 20 pesos.

De acuerdo con investigaciones realizadas por The Nilson Report, este problema no es aislado, pues contabilizó el valor de los pagos ilícitos con tarjetas bancarias a nivel global en más 32 mil millones de dólares en 2021, y se espera que en años venideros las cifras vayan en aumento, pues el pronóstico para 2027 es de 38 mil mdd.

El recuento de los daños, modelo de OnlyFans se queda sin ahorros

Según las declaraciones de Aradia, registradas en una storytime de dos partes subidas a TikTok, el total de todo lo gastado y perdido en esa cuenta de ahorro fue de 170 mil pesos, dinero que, dijo, había ganado tras abrir su cuenta de OnlyFans.

En lo que supone fue el origen de la pérdida de los ahorros de su tarjeta, la modelo recapitula la ocasión en que pidió un auto en una plataforma de transporte y, debido a que el conductor no tenía claro dónde se encontraba, además de no contar con mucha experiencia, tuvo que prestarle su celular para poder facilitar la navegación a través de una aplicación.

Después de salir del auto, la creadora de contenido no se dio cuenta de que había dejado el celular con el conductor, por lo que en un intento de recuperarlo le llamó, pero ya era muy tarde y este último había apagado el smartphone.

Pasó un tiempo, y Aradia decidió no volver a instalar la aplicación del banco porque la de Citibanamex era una cuenta secundaria y no tenía tanta actividad como en la cuenta primaria.

No fue hasta tiempo después que la modelo sufriría las consecuencias de la pérdida de su teléfono. Cuando tenía la intención de comprar una chamarra Gucci de 90 mil pesos en una tienda departamental, luego de varios intentos, se le notificó que la tarjeta con la que intentaba pagar no era válida y, tras ir a un cajero automático, se dio cuenta que le habían robado todo su dinero.

En los videos subidos a TikTok también menciona y se queja de la atención que el banco le brindó al momento de reportar la pérdida, pues relató que, a pesar de recibir parte de la devolución monetaria, la cuenta presenta inexplicablemente saldo negativo y, por el momento sigue sin alguna resolución en específico.

Los peligros que conllevan las prácticas ilícitas y robo a las tarjetas y cuentas bancarias siguen presentes hoy en día, y más en épocas donde las ofertas y el consumo abundan, aún con todos los mecanismos de protección avanzados que se tienen actualmente.

A medida de prevención, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alerta sobre 4 métodos que los estafadores utilizan para robar todo el patrimonio depositado en las tarjetas bancarias:

Skimming: se usa un dispositivo electrónico que lee la cinta magnética de la tarjeta con toda la información bancaria relevante, y al mismo tiempo transfiere los datos recopilados para hacer compras fraudulentas.

Phishing: por medio de un correo electrónico, suplantando la identidad de la institución bancaria, se envía un enlace hacia un sitio web fraudulento, donde se pide ingresar información importante como el número de tarjeta de crédito, contraseña de acceso a banca digital, entre otros datos.

Palomas: en esta situación los delincuentes descargan datos de los usuarios de cualquier banco en una tarjeta en blanco, más conocidas como palomas, objeto que en su interior posee un chip y permite realizar compras físicas.

Premios falsos: táctica que consiste en avisar por varios medios, como teléfono, mensaje, correo electrónico o presencial, el haber ganado un premio que solo puede ser reclamado si se corroboran algunos datos financieros, situación que resulta en el robo de información personal.

¿Cómo evitar la clonación de tarjetas?

Para no caer en alguna de estas situaciones y evitar ser víctima de clonación de los datos de la tarjeta, la Condusef recomienda las siguientes acciones:

- Solicitar que lleven la terminal de pago a donde te encuentres al pagar en un establecimiento.- No perder de vista la tarjeta al firmar el comprobante de pago, y conservarlo para posibles reclamaciones.- Si no es rechazada, no permitir que se deslice más de dos veces la tarjeta.- Tener siempre a la mano los teléfonos del banco.- Reportar el robo de celular lo más pronto posible si se tenían aplicaciones de banco en el dispositivo.