Mis manos están limpias: directora de Desarrollo Económico en Torreón

La directora de Desarrollo Económico de Torreón, Kena Yáñez, niega haber sido inhabilitada como se manejó en diversos medios, aunque admite que fue objeto de una investigación.

A los 23 años Yáñez fue directora del Instituto Estatal de la Juventud en Nuevo León, hace ya más de una década, cargo del que se separó tras un escándalo tras revelarse un video que la dejó en una posición comprometedora, lo que derivó en una investigación de la Contraloría.

"Al final del proceso no fui inhabilitada, se metió una sentencia que yo apelé y la gané y al final no fui inhabilitada. En algún momento fue la sanción inicial y no surtió efecto porque el caso fue sobreseído al final", dijo a El Siglo de Torreón.

El sobreseimiento es definido como la resolución judicial que se dicta antes de que concluya el procedimiento penal y que pone fin al mismo pero sin pronunciarse propiamente sobre el fondo del asunto.

El gobernador de NL en ese entonces, Natividad González, admitió "el error" de la funcionaria. "Hubo un lamentable error en el comportamiento de Kena que yo lamento".

En el video Yáñez le pide a Rogelio Eduardo Martínez, exdirector Administrativo y de Operaciones del Instituto, que modifique un contrato con la empresa Distribución Comercial y Servicios Profesionales, S.A. de C.V., firmado el 2 de mayo del 2006. La compañía elaboró un estudio de mercado para determinar la visión de la juventud a 30 años; dicho video todavía se encuentra en manos de las televisoras locales.

Sin embargo, ayer la funcionaria dijo que se había reunido con él en ese tiempo para pedirle papelería entorno a esa compra.

EL VIDEO

En el video aparece Kena en la terraza de un café pidiéndole a Rogelio Eduardo Martínez que altere un contrato que el instituto firmó el 2 de mayo del 2006 con la empresa Distribución Comercial y Servicios Profesionales. Yáñez pide a Martínez altere la fecha en la que fue efectuado el sondeo. "Ahora yo lo que te quiero pedir es lo del cambio de la fecha del contrato de la encuesta a momentos anteriores ¿Por qué no salió el tema de Monty? Iba, el chingadazo iba, el chingadazo venía clarísimo con lo de la camioneta... porque dije 'no fue el Instituto de la Juventud, también estuvo Educación, estuvo no sé quién', embarré a seis dependencias. Si tú y yo hacemos que este golpe los embarre, arreglamos los papeles para que este golpe te embarre a ti, a mí, a la administración de Gilberto y la transición de Juan. No lo van a sacar, lo van a detener a costa de lo que sea, porque es pegarle al gobernador, a la transición, al nuevo que seleccionó, al administrativo y al cambio de director administrativo", dice Kena en su conversación con Rogelio.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Posteriormente Kena convocó a una conferencia y dijo: "reconozco que sí soy yo la persona que está dialogando con Rogelio Eduardo Martínez en torno de la corrección de un contrato que fue firmado el 2 de mayo de 2006, siete días después de que asumí el cargo de directora del Instituto Estatal de la Juventud, y que por lo mismo no fue negociado ni firmado por mi persona con el fin de que se realice una investigación imparcial y apegada a la ley, solicito una licencia por tiempo indefinido, a fin de que se deslinden las responsabilidades en este asunto".

Ayer en entrevista para El Siglo de Torreón comentó: "se da la contratación de una encuesta, que es una compra que yo no ejerzo... Quien la ejerció o ejerce es quién dirigía la administración del Instituto, Rogelio Martínez", aclaró.

TRABAJÓ CON GUAJARDO

Yáñez dijo que pudo obtener otros cargos porque está limpia de señalamientos. "Los lineamientos que tiene el Gobierno federal para contratarte son sumamente estrictos. Para yo poder ser contratada como funcionaria pública federal después de esta situación mis papeles jurídicos tenían que estar en orden y tan estuvo en orden que después de esos años entré a trabajar a la Secretaría de Economía y fui delegada regional de Proméxico".

Para obtener el cargo en Proméxico admitió que fue invitada por el hoy diputado federal de Nuevo León, Ildefonso Guajardo.

El también exsecretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, fue procesado el año pasado por presunto enriquecimiento ilícito por una investigación de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda.

'MIS MANOS ESTÁN LIMPIAS'

"¿Se ha sentido atacada?", se le cuestionó a la funcionaria que cuenta con el voto de confianza del alcalde de Torreón, Román Cepeda, quien la nombró como tal.

"La función pública obedece a estar en los ojos de todo el mundo y lo que puedo decir es que mis manos están limpias y mi trabajo anteceden mis palabras", aseguró.

Dijo que ya ha tenido reuniones con empresarios y buscará reunirse con los organismos empresariales. "Los empresarios de La Laguna pueden saber que cuentan conmigo".