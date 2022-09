HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo al Señor.

Quiero decir que ya existía, pero aun así se creó a sí mismo.

Él es el principio de todas las cosas. La causa no causada. Lo necesario que nada necesita.

Desde luego esto no es para entenderse. Para entenderse son cosas como la raíz cuadrada, el Poema de Parménides o la teoría de la relatividad.

Dios no es para entenderse. Podrás asombrarte ante él, adorarlo o no creer en su existencia, pero no podrás entenderlo. Si lo entendieras ya no sería Dios: sería alguien como tú; alguien igual a ti.

¿Por qué digo todo esto?

Porque no tenía nada que decir.

Cuando no tuvo nada que decir Dios hizo a Dios.

50 AÑOS DE LA FAZ - UJED EN VENECIA, DGO.

La Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango nace en Septiembre de 1972 y este año se conmemora el 50 aniversario de su fundación; para conocer más de ello realicé una interesante entrevista con El Dr. Cirilo Vázquez Vázquez, director de esta Facultad y quien es también egresado de esta casa de estudios, él da a conocer a los lectores de Vida Campirana que hablar de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango y sus primeros 50 años de actividades, es hablar de un referente importante de educación superior en la Comarca Lagunera, hoy en día es una institución de prestigio, la cual ha apoyado con la formación de profesionales que han coadyuvado al desarrollo agropecuario de la región, logrando consolidar hoy por hoy a la Comarca Lagunera como una región altamente productiva a nivel nacional y que los logros alcanzados en la actualidad son el reflejo de un arduo caminar a lo largo de estos años, es importante hacer una remembranza para explicar cómo se forjó la grandeza de esta Facultad.

CÓMO Y CUÁNDO NACE LA FAZ DE VENECIA, DGO.

En el año de 1971 Manuel Carlos (QEPD), conocido entre los estudiantes como "El Metro", presidente de la sociedad de alumnos del "Instituto 18 de Marzo" y muchos otros, pudieron culminar una lucha estudiantil que se venía repitiendo año tras año para el establecimiento de al menos una unidad de educación superior ante la creciente negativa de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) de admitir en sus aulas a los alumnos de preparatoria egresados en la Laguna de Durango, ya que los antecedentes indicaban que aproximadamente el 90% de la matrícula en esa unidad de la UJED provenía de la Región Lagunera de Durango; después de varias reuniones del comité de huelga con autoridades de la UJED y de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), se llegó a la conclusión de que sería más adecuada para la Laguna una escuela de agricultura y zootecnia. En la búsqueda de terrenos, inicialmente se propuso los terrenos ubicados frente a la termoeléctrica Frankie, pero los ingenieros de la SARH argumentaron problemas de alcalinidad de esos terrenos y lo costoso de su rehabilitación, posteriormente, se propusieron los terrenos en el Ejido Los Ángeles en el municipio de Lerdo y en el Ejido Venecia del municipio de Gómez Palacio, Rubén Silos Calzada, originario del Ejido Venecia, alumno de la preparatoria "18 de Marzo", logró convencer a las autoridades ejidales y ejidatarios de los beneficios de donar 150-00-00 ha de su eriazo para la instalación de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia de la UJED; cabe agregar que Rubén Silos Calzada se convirtió en Ingeniero Agrónomo egresado de esta facultad y fue también director de la misma. Finamente se cristalizó el proyecto anhelado en el mes de marzo de 1972, con el funcionamiento de la Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia (ESAZ), primero en el edificio de preparatoria del "Instituto 18 de Marzo", con un semestre llamado "Remedial" en el mes de marzo y posteriormente con el semestre B o de verano formalmente en instalaciones propias en el Ejido Venecia.

Desde sus inicios a la fecha ha contado con destacados directores, siendo su primer director, el Ing. José Alberto Ceniceros Vázquez (QEPD), recordado con gran cariño por las primeras generaciones, ya que fue un excelente gestor, coordinador y administrador, lo cual se expresó en un nivel académico elevado y un desarrollo del deporte bastante aceptable.

OFERTA EDUCATIVA

En cuanto a la oferta educativa, la entonces Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia (ESAZ) inicia en el mes de septiembre de 1972 a nivel licenciatura con un tronco común, con opción a dos carreras: Ingeniero Agrónomo con especialidad en Fruticultura e Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Posteriormente en 1977 se apertura la carrera de Ingeniero Agrónomo con especialidad en Uso y Conservación del Agua y un año más tarde el programa de Ingeniero Agrónomo con especialidad en Fitotecnia. A lo largo de estos años se ha estado en un proceso constante de actualización académica dentro de esta casa de estudios y actualmente la oferta educativa que esta Facultad ofrece son: Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Agrónomo con especialidad en Fitotecnia nivel licenciatura de manera presencial, Ingeniero en Fruticultura nivel licenciatura en Modalidad virtual y a distancia. A nivel posgrado, la Maestría en Ciencias en Agricultura Orgánica Sustentable, el Programa Institucional de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales y en fechas recientes se reactivó el Doctorado Interinstitucional en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Agropecuarios.

Finalmente, nuestro entrevistado el Dr. Cirilo Vázquez Vázquez, mencionó que las autoridades de este plantel, en coordinación con el comité organizador de la celebración de estos festejos que encabeza el Dr. Ignacio Orona Castillo, invitan a la comunidad lagunera, a los egresados de esta institución y al personal académico y estudiantil del ramo agropecuario, así como a productores del ramo, a que asistan y participen en esta celebración directamente en las instalaciones de la propia facultad, ubicada en el Ejido Venecia, municipio de Gómez Palacio, Durango, en el kilómetro 32 de la carretera Gómez Palacio a Tlahualilo; mayores informes en la página sci-platform.org, donde encontrarán todas las actividades comprendidas en este magno festejo, que son científicas, culturales y deportivas. Agradezco a los directivos de esta casa de estudios por esta importante información.

Comunicar es servir