Mínima afluencia a vacunarse en Fenadu

Muy baja ha sido la afluencia de niños de cinco a 11 años de edad para vacunarse en su segunda o primera dosis contra el COVID-19 en las instalaciones de la Fenadu, se esperaban 10 mil inmunizados por día y están acudiendo cuatro mil 600.

Blanca Estela Luna Gualito, directora de los Servicios de Salud en Durango, lamentó que los padres de familia no estén acudiendo a llevar a sus hijos a vacunarlos contra la segunda dosis del COVID.

Explicó que en agosto la afluencia a vacunarse contra el COVID en la primera dosis de estos niños fue elevada a tal grado que se saturaron las células que en ese tiempo eran 25.

En esta ocasión, para evitar esos problemas se ampliaron a seis días de vacunación y 30 células y existen momentos en que las enfermeras no tienen a quien inmunizar.

"Es muy poca la presencia de las mamás o los papás con sus hijos de 5 a 11 años para vacunarlos en su segunda dosis contra el COVID, nosotros esperábamos inmunizar a alrededor de 10 mil menores por día y en los primeros tres de esta campaña fueron solo 14 mil", comentó Luna Gualito.

Dijo que, así como los padres de familia respondieron a vacunarse cuando les tocó, así deben también de responder llevando a sus hijos a vacunarse en su segunda dosis y más porque se acerca la temporada invernal y es mejor tener a los hijos ya vacunados con las dos dosis.

Dejó en claro que las clases no es un pretexto para evitar llevar a sus hijos porque los módulos están abiertos hasta las cinco de la tarde y muchos padres de familia pueden llevar a sus hijos después de la escuela si sus hijos están en la mañana, "las clases no es pretexto", acotó.

Incluso, dijo que para aquellos que vacunaron a sus hijos contra la influenza y no saben si llevar o no a sus hijos inmunizarlos contra el COVID, dejó en claro que incluso se pueden aplicar las dos vacunas el mismo día y no pasa nada.