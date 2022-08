Minas informales son más riesgosas

Por lo general, la informalidad en el sector minero se registra en las mimas de carbón y si existen esta extracción es porque alguien les compra el mismo, reconoció Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

El empresario del ramo minero dejó en claro que la minería suele ser una actividad de alto riesgo y cuando se trabaja en la informalidad lo es mucho más, algo muy parecido a lo sucedido en Coahuila.

Dejó en claro que la Cámara Minera ha apoyado en las labores de rescate con personal y maquinaria, aunque la mina ni los mineros estén afiliados a la misma.

"La realidad es que no sabemos las condiciones de trabajo que tienen (en esa mina de Coahuila) ni los protocolos de seguridad, no son agremiados y no podemos supervisar lo que hacen estas minas", dijo.

Y dejó en claro que quienes deben verificar y certificar lo que se hace en esas minas informales son las autoridades competentes.

Si bien existen estas tragedias en la minería irregular de carbón y de otros minerales sin seguridad, los accidentes no son mal intencionados, se originan por la necesidad de sobrevivir que lleva a los trabajadores a aceptar trabajos y arriesgar su vida.

"Nosotros (en la Camimex) somos el 90 por ciento de la producción minería organizada y formal, el cinco por ciento de la formal no está relacionada con la cámara y un tres por ciento es la informal total, sobre todo en la parte del carbón", agregó.

Pero aclaró que mientras exista quien compre el carbón (CFE) estas mineras informales seguirán trabajando y los mineros seguirán arriesgando su vida.

Por ello el llamado a que las mismas autoridades de la CFE certifiquen la procedencia del carbón que compran.