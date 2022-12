Miles piden justicia por meningitis

Durango figura en la plataforma de peticiones Change.org con una publicación por la contingencia sanitaria por meningitis que ya lleva más de 27 mil firmas.

La petición iniciada por el usuario Iván Ruelas refiere que "en los últimos meses en Durango ha ocurrido un brote por meningitis aséptica, una enfermedad que inflama las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal y en casos graves, puede derivar en convulsiones, rigidez en el cuello y hasta la muerte".

Asimismo, se hace referencia a que desde que se dio a conocer, no existe claridad sobre lo que está ocurriendo. A la fecha ya van más de 70 casos y 23 fallecimientos.

"Las defunciones son en su mayoría mujeres jóvenes y recientes madres que fueron sometidas a cesáreas y que dejan a sus bebés recién nacidos y a sus familiares destrozados. El nacimiento de un nuevo integrante, que debería ser una bendición, se vuelve un hecho doloroso al perder a la mamá".

"Hasta ahora las explicaciones de la autoridad es que este brote es por un hongo en la anestesia suministrada en varios hospitales privados y que pueden ser 1,400 personas las que pueden estar contagiadas; sin embargo, para los familiares no tener claridad sobre lo que ocurrió y por qué ocurrió, es confuso y frustrante".

"Esta situación no solo afecta a los bebés y a las familias víctimas, también afecta la confianza que le tenemos al sistema de salud en Durango ¿cómo voy a estar seguro de dejar a mi esposa embarazada en un hospital si no se resuelve este problema? Yo no quiero perder a mi esposa, mucho menos que esto siga pasando. Da terror que las mujeres que están embarazadas sean expuestas a este riesgo ¡Las muertes maternas ya no deberían suceder!".

Por lo que se exige a la Secretaria de Salud y al Gobernador información y transparencia en torno a los hechos. "A la par, pedimos acompañamiento y apoyo para las familias afectadas ¡NO podemos perder a más madres!", concluye el texto que se encuentra en la plataforma.

La petición se hizo desde hace siete días, pero durante las últimas horas acumuló una importante cantidad de firmas y comentarios.