Miles de laguneros se movilizan en defensa del INE

Las movilizaciones de este domingo en defensa del INE y de la democracia, son un primer esfuerzo de ciudadanos, que ante el riesgo que corre la democracia en nuestro país, estarán en las calles defendiendo la permanencia de la pluralidad y la libertad para elegir.

Con esta consigna, miles de laguneros participaron en la concentración y marcha en la que refrendaron su rechazo a la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés López Obrador, en atención a la convocatoria nacional que se replicó en más de 60 ciudades de todo el país.

"No esperábamos este nivel de respuesta", dijo Patricia Tobías, de Participación Ciudadana 29 (PC29), que junto con la agrupación Poder Ciudadano, convocaron a la movilización. Y es que de acuerdo con Protección Civil de Torreón, fueron entre 3 mil 500 y 4 mil participantes.

Dichas organizaciones solo tenían preparada una concentración que se dio afuera de la Junta Distrital Ejecutiva 05 de INE, situada sobre la calle Donato Guerra y avenida Matamoros frente a la Alameda Zaragoza, pero los mismos participantes acordaron efectuar también una marcha desde ese punto hacia la Plaza Mayor.

POSTURAS

Al iniciar la concentración, los asistentes interpretaron el Himno Nacional y posteriormente coreaban "el INE no se toca"; Patricia Tobías, una de las organizadoras, dijo que las protestas también se efectuaron por mexicanos que radican en países de Europa, así como en Canadá y Estados Unidos. Resaltó que es un movimiento netamente ciudadano, apolítico y apartidista.

La doctora Yazmín Darwich leyó el manifiesto en defensa de la democracia, resaltando que "el llamado que hoy hacemos es la alerta para evitar que nos cancelen el futuro. El Instituto Nacional Electoral corre el riesgo de perder su autonomía y con ello su eficacia como el piso básico de la democracia nacional".

Refirió que la iniciativa de reforma tiene como objetivo desfigurar el carácter autónomo que da sustento a las funciones del INE y cerraría las puertas a la pluralidad política, cancelando toda posibilidad de alternancia en el poder.

"No somos enemigos de nadie, sino ciudadanos ejerciendo su libertad y los derechos conquistados, que no estamos dispuestos a perder; que los partidos y legisladores pongan atención y escuchen nuestra exigencia, no es el momento ni la forma de modificar el marco jurídico electoral ni la representación política".

Luego el contingente marchó por la avenida Morelos hacia la Plaza Mayor, recorrido al que se fueron sumando familias completas, incluso personas mayores en sillas de ruedas y apoyadas por andadores. Una mujer de edad avanzada que caminaba con la ayuda de un bordón, dijo que acudió a esta marcha porque le interesa luchar por la libertad de expresión, de voto y elección. Lanzó un llamado a los jóvenes a que se integren, pues finalmente esta lucha es para su futuro, "que se den cuenta, que se separen de este aparatito que les chupa el cerebro", aludiendo a que pasan el tiempo enfocados en el móvil.

Llamado

Advierten que estas movilizaciones son el primer esfuerzo y habrán de continuar saliendo a las calles.

* Personas mayores predominaron entre los participantes, además de familias.

* Hacen un llamado a los jóvenes para que se informen y se sumen, ya que la democracia se ha construido a lo largo de varias décadas.

* El próximo 8 de diciembre se llevará a cabo una reunión informativa, en el Centro de Convenciones de Torreón.

* Advierten que la democracia corre un grave riesgo.