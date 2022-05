Mike Tyson exhibe el error de 'Canelo' Álvarez contra Bivol y 'lo regaña' 

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez continúa generando reacciones de los fanáticos y expertos en el boxeo, como es el caso de Mike Tyson.

La leyenda boxística publicó un video en su cuenta de Instagram en el que resalta los errores que tuvo el peleador jalisciense durante su combate contra Dmitry Bivol.

Para Mike, “Canelo” fue quien le facilitó todo a su contrincante ruso.

“Simplemente creo que si Canelo hubiera usado su jab de manera efectiva y fuerte, su rival no hubiera podido entrar. El tipo entraba porque no estaba preocupado por el jab de Canelo. Así que se volvió más agresivo, se volvió valiente. Si no me está golpeando, no tiene defensa. Si usa el jab, el rival va a caminar directamente hacia él como lo hizo.

“Cuando él estaba golpeando, Canelo debería haberse movido esquivando el jab, anticipándose a la combinación que venía detrás.

Creo que si usas tu jab será una pelea diferente”, dijo en dicha publicación en la que además hace una muestra de cómo debió accionar el mexicano en la función de box del pasado sábado en Las Vegas.