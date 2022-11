Miguel Layún sale en defensa de Lionel Messi, pero 'Canelo' termina exponiéndolo 

Luego de que Saúl 'Canelo' Álvarez arremetiera en contra de Lionel Messi por presuntamente haber pateado la camiseta de la Selección Mexicana, ha sido el futbolista Miguel Layún quien trató de calmar un poco la situación, sin embargo, terminó siendo expuesto por el boxeador.

Fue hace un par de días cuando se volvió viral un video en donde presuntamente el jugador argentino, Lionel Messi, aparecía tras los vestidores pateando supuestamente la camiseta de la Selección Mexicana, desencadenando el odio no solo de algunos de los aficionados mexicanos, sino también del 'Canelo', quien a través de redes sociales reprobó la acción de Messi.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", señaló el pugilista. "Que le pida a Dios que no me lo encuentre. ¡Así como respeto Argentina, tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo".

Ante esto, fueron muchos los jugadores que reaccionaron, entre ellos el futbolista mexicano Miguel Layún, quien trató de explicar la posible razón del porqué la camiseta de La Selección estaba en el piso:

"Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones", comenzó a través de su cuenta de Twitter.

"Te comparto mi opinión. Las camisetas las dejamos en el suelo porque están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas, él se quita el zapato y toca la camisa, solo eso".

Y a pesar de que las cosas pudieron haber terminado ahí, sin embargo, 'Canelo' no se quiso quedar callado y terminó exponiendo a Layún al compartir una captura en donde el jugador mexicano le escribía que él no podía meter las manos ante esta situación.

"Hermano, ando bien agüitado, porque yo tampoco puedo meter las manos, solo queda confiar y más nada. Pero eres un puto crack, te admiro un chingo por lo que haces y cómo empujas a la banda", se podía leer en los mensajes que supuestamente Miguel le habría escrito al boxeador.

Por el momento el jugador no ha dado más declaraciones al respecto.