Miembro de la CE asegura que solo recibió un balón, bombones y un 'souvenir' de Qatar

El vicepresidente de la Comisión Europea para la Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, aseguró este martes que acudió a la ceremonia inaugural del Mundial de Catar en representación de la Comisión y que sólo ha recibido de este país un balón de fútbol, una caja de bombones y recuerdos del torneo deportivo.

En una rueda de prensa en Estrasburgo para presentar varias iniciativas legislativas sobre seguridad, el comisario griego recibió preguntas mayoritariamente sobre su asistencia a esta ceremonia y sus mensajes en redes sociales en los últimos meses elogiando las reformas laborales de Catar, cuestionados en los últimos días a la luz del escándalo revelado en el Parlamento Europeo.

"Estuve en la ceremonia de apertura del Mundial como representante de la Comisión. Era el primer evento deportivo global pospandémico y Europa no podía estar ausente de esa ocasión. Con toda transparencia, mantuve encuentros con los líderes de las federaciones europeas, defendí nuestro modelo europeo de deportes", aseguró el vicepresidente comunitario.

Schinas defendió que todas sus declaraciones públicas sobre Catar son "100 % compatibles con la política de la Comisión", que ha reproducido "religiosa y escrupulosamente".

"Tuiteo y seguiré tuiteando por transparencia. Y déjeme decirle algo: menos mal que tuiteé. Imagine qué tipo de críticas habría recibido si no hubiera tuiteado. Todo lo que dije, todo lo que hice, a la luz del día", defendió.

Preguntado por si en alguna ocasión ha recibido regalos de Catar, el comisario griego aseguró que le dieron "un balón de fútbol, una caja de bombones (que regaló a su conductor en el país) y recuerdos variados del Mundial", todos ellos por debajo del valor monetario que le hubiera requerido declararlos a la Comisión.

A cambio, dijo, él entregó los regalos protocolarios típicos del Ejecutivo comunitario: una vela y un pisapapeles.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el lunes que las instituciones europeas se rijan por "altos estándares de independencia e integridad", tras el escándalo de presunta corrupción en el Parlamento Europeo vinculado a Catar.

Von der Leyen evitó referirse a esa visita de Schinas a Catar y se limitó a constatar que "todas" las reuniones de los comisarios "están publicadas" en el registro de transparencia.

Schinas expresó también su deseo de que la Eurocámara, sacudida por la detención de su ya exvicepresidenta Eva Kaili y varios miembros de su personal vinculados a estos presuntos sobornos de Catar, "siga siendo un bastión de la democracia europea, algo de lo que todos los europeos puedan estar orgullosos".

"Esta semana no he estado orgulloso. Ha habido indignación y frustración. Y francamente, todo ello está justificado. Me complace que el Parlamento ya haya tomado medidas contra aquellos que están siendo investigados y está trabajando duro para recuperar la confianza perdida", dijo Schinas.