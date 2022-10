'Mi molito triunfó' 'Mi molito triunfó'

La actriz y cantante, Nadia, tiene sentimientos encontrados tras su salida de MasterChef Celebrity, sin embargo, asegura que aprendió bastante sobre el arte culinario y además le emociona saber que el mole que cocinó en uno de los programas trascendió en demasía en las redes sociales.

"Mi molito triunfó, no saben cómo me han pedido la receta en redes sociales. Me urge ya grabar un video tutorial de ese molito para que todos puedan hacerlo en casa. Espero poner manos a la obra muy pronto, es una receta de mi abuelita", expresó a El Siglo de Torreón.

La intérprete de Esta libertad mencionó que haber estado en la "Cocina más famosa de México" ha sido una gran experiencia.

"Me fui llena de amor y de vivencias maravillosas. Me siento bien honrada de que me hayan llamado para ser parte de este gran proyecto, es una producción maravillosa. La producción y mis compañeros nos llevamos siempre muy bien".

Entre sus colegas de MasterChef Celebrity, figuraba Alan Ibarra, el amor platónico de Nadia, según reveló ella en la charla.

"Cuando yo era niña, estaba enamorada de Alan y no pude evitar decirle que lo amaba en mi infancia y me le quedaba viendo y recordaba todos esos momentos maravillosos cuando escuchaba Magneto de pequeña".

La egresada de la Primera Generación de la Academia reveló qué siente que le falló en el programa, lo que ocasionó su salida.