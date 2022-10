Mi intención no era suicidarme: Shocker tras polémica

Hace unos días el luchador Shocker se vio envuelto en la polémica debido a un video que se hizo viral en redes sociales donde la policía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo detuvo por alterar el orden público y que posteriormente, en su celda, se rumoró que intentó suicidarse con su ropa interior y se golpeó su cabeza con los barrotes.

Después de una semana de lo ocurrido, el 1000% Guapo salió a desmentir todo lo que se especuló sobre esta situación, "Mi intención no era suicidarme, que les quede muy claro, y menos con mi ropa interior, por favor, nunca he visto que se cuelgue uno con sus calzones", declaró en un video publicado en su canal de YouTube.

Acusa que se quitó su ropa interior ya que estaba rociada de gas, además denuncia el hecho que le tomaron fotografías desnudo, pues es algo "muy penado por la ley". "No fue muy agradable estar ahí, no es un bonito lugar y menos que te tomen fotos, está muy penado por la ley, señores. Ya lo saben, no sé quién fue, ni por qué lo hizo, ni sus intenciones".

Otras de las cosas que se especularon era que sufría de alcoholismo y depresión; sin embargo esto también fue desmentido por el luchador, "Estoy lesionado desde hace muchos años por la lucha libre, mas no estoy enfermo, que les quede bien claro. Estoy tranquilo y sigo siendo el 1000% Guapo".