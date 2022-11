'Mi hija intentó quitarse la vida', Toñita se quiebra en el programa Hoy

Toñita no la está pasando nada bien, la cantante y exparticipante de La Academia, no pudo contener sus emociones y en plena transmisión de Hoy explotó contra Emma Pulido, juez en el concurso "Campeón de campeones", en el que Toñita participa junto al actor Tony Garza.

La autollamada "negra de oro" se está separando de su esposo Luis Manuel, tras 17 años de unión y aparentemente por una infidelidad de él, y en medio de esta situación, su hija de 14 años estuvo hospitalizada tras intentar suicidarse, motivos que salieron a relucir en el programa matutino de Televisa cuando Emma les dio seis de calificación tras presentar su número.

Hace unos días, a través de un comunicado, la cantante pidió a los medios que la dejaran asimilar la difícil situación familiar que estaban viviendo ella y su hija.

"Mi querida gente, público y medios hay cosas que se deben arreglar en privado y este tipo de situaciones delicadas más, por mi hija que amo y adoro y que no es del medio y por respeto a ella pido por el momento no preguntar, pedirle a ustedes los medios que permitan que asimile todo, que sane que recupere mi estabilidad emocional, se puede ver una sonrisa más por dentro hay dolor, gracias por su paciencia y su respeto", se lee.

Tensión en Hoy

Luego de que Toñita y Tony Garza bailaran y obtuvieran buenos comentarios de Andrea Legarreta, Ariel López Padilla y Latin Lover, Emma Pulido les dijo que no les creía su interpretación, por lo que los evaluaba con un seis.

Toñita abandonó el escenario y se fue a llorar tras bambalinas; Galilea, Tony Garza y López Padilla intentaron consolarla, pero la cantante explotó en contra de Pulido, y confesó la situación personal que vive.

"No se puede, no se puede, perdónenme la vida… ni siquiera sabe lo que pasó este fin de semana, perdón maestra, mi hija trató de suicidarse, eso quería saber, se lo digo, y no sabe lo que es estar en un hospital sin comer, no sabe lo que es estar sola, sin una pareja que esté ahí contigo para cuidar de tu hija".

(FOTO: ESPECIAL)

Y remató:

"Si no se le mueve el corazón, entonces vale ma** su vida", expresó entre llanto e intentos de su compañero de baile de tranquilizarla.

El desconcierto también estaba en Tony Garza, quien recientemente perdió a su madre, y opinó que tanto él como Toñita, dejaron el alma en el escenario, donde bailaron con los sentimientos a flore de piel.