México registra el superávit agroalimentario más alto en 28 años Conferencia ONE de Alltech se embarca en gira mundial en 2023

La balanza comercial agroalimentaria de México registró un superávit de 5,077 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2022, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), el superávit observado entre enero y octubre de este año fue el quinto mayor saldo positivo en 28 años, en términos monetarios.

En este mismo periodo, las ventas agroalimentarias al exterior rompieron récord al sumar 41.602 millones de dólares, lo que significó un aumento de 13.88 %, en comparación con los 36,532 millones de dólares en el mismo periodo del año previo.

Este mismo volumen se acerca a la cifra total de ventas registrada en todo 2021, cuando ingresaron 44,687 millones de dólares por productos agropecuarios y agroindustriales.

Por su parte, la Sader detalló que las importaciones agropecuarias totalizaron 36,525 millones de dólares en los primeros 10 meses del año.

La dependencia señaló que, si bien las importaciones registraron crecimiento a octubre pasado, "se ubican por debajo del nivel de las exportaciones, con lo cual la balanza se mantiene superavitaria".

En 2023, Alltech convertirá su evento insignia anual, la Conferencia ONE de Alltech (ONE), en una serie de encuentros internacionales en distintos países; que supondrá una invitación para abordar en conjunto los principales desafíos que enfrenta la industria agroalimentaria. Por lo que en vez de invitar al mundo a su casa matriz en la ciudad de Lexington, Kentucky, (como lo ha hecho en los últimos 38 años); el ONE World Tour de Alltech llevará las ideas y la inspiración de ONE a diferentes lugares de todo el planeta.

Ya se tienen previstos encuentros en países como Brasil, Canadá, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Filipinas, Singapur, España, los Estados Unidos o Vietnam, y se espera que otros destinos se den a conocer en 2023. Estos viajes permitirán que más personas tengan la oportunidad de vivir la experiencia de ONE y de analizar temas relevantes actuales de la industria agropecuaria de la mano de sus expertos.

"Ya que actualmente muchos de nuestros clientes y socios están haciendo frente a numerosos desafíos e incertidumbres, hemos decidido que en 2023 buscaremos ofrecerles soluciones en sus mercados", señaló el Dr. Mark Lyons (presidente y CEO de Alltech).