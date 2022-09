México propone un plan ruso: asesor del presidente de Ucrania ante propuesta de paz de AMLO

México aspira a que Naciones Unidas, la India y el Vaticano lideren un comité para negociar una tregua de cinco años entre Rusia y Ucrania, pero la propuesta parece abocada al fracaso antes incluso, que se formalice en la Asamblea General de la ONU debido a las críticas surgidas el sábado desde el gobierno ucraniano.

"'Pacificadores' que usan la guerra para sus propias RP (relaciones públicas) solo sorprenden", escribió en su cuenta oficial de Twitter Mykhailo Podolyak, asesor del presidente Volodímir Zelenski, dirigiéndose explícitamente a Andrés Manuel López Obrador. "¿Su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su plan es un plan ruso", agregó en el tuit que fue divulgado también por la embajada de Ucrania en México.

El mandatario mexicano ha sido un político tradicionalmente poco interesado en la agenda internacional, pero en los últimos años ha intentado mostrar cierto liderazgo en América Latina; alojó diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana; reforzó su apoyo incondicional a La Habana; y en junio se negó a acudir a la Cumbre de las Américas porque Estados Unidos no había invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Aunque México condenó la invasión rusa en Naciones Unidas, la postura del presidente mexicano sobre el conflicto siempre ha sido ambigua. En agosto -cuando los efectos del conflicto ya hacían mella en la economía mundial- lanzó la idea de que el papa Francisco, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, lideraran una negociación entre Kiev y Moscú. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a no usar armas nucleares ni químicas en Ucrania y le advirtió que se convertirá en el mayor "paria" del mundo si lo hace.

"No, no, no lo haga. Cambiará el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial", dijo en una entrevista con el programa "60 Minutos" de la cadena CBS.

En un extracto del programa avanzado este sábado, el periodista Scott Pelley preguntó al presidente sobre la eventual respuesta de Estados Unidos si Putin usara armas nucleares o químicas para cambiar el curso del conflicto en Ucrania. Biden respondió que habría "consecuencias" y que los rusos "se convertirían en los mayores parias que el mundo ha visto nunca".

La guerra, estancada en el este de Ucrania desde hace meses, abrió esta semana una nueva fase con el repliegue ruso en la región de Járkov, que limita con el Donbás. Los presidentes, de Ucrania, Volodímir Zelenski; de Estados Unidos, Joe Biden; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y los nuevos líderes de la izquierda latinoamericana serán algunos de los protagonistas de la próxima Asamblea General de la ONU, marcada por las ausencias de dos líderes clave: el ruso, Vladímir Putin, y el chino, Xi Jinping.