México no es colonia de Rusia, China o Estados Unidos: AMLO

"México es un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos", aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el informe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidense que advirtió que es en suelo mexicano donde Rusia tiene más espías desplegados en el mundo.

Durante la conferencia mañanera en Cuernavaca, minimizó el informe de Washington al señalar que "es una declaración nosotros, no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre e independiente soberano y eso debe de saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende lo suficiente".

Reconoció que no se tiene información sobre este tema, pero aclaró que "no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país que lo pueda hacer", pero a los delincuentes que cometen delitos se les detiene, no se permite ni a mexicanos ni extranjeros.

Dijo que hay que mandarles telegramas para recordarles que México no es colonia de ningún país extranjero, que somos una nación independiente, libre y soberana.

El primer mandatario reiteró la política de no intervención y apuntó: "nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a respirar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso".