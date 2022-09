México, ¿ante el fin de la pandemia de COVID-19? Esto dicen las estadísticas y los expertos

Hace una semana, el domingo 18 de septiembre de 2022, el presidente estadounidense Joe Biden declaró el fin de la pandemia de COVID-19 en ese país; un escenario que todas las naciones -incluyendo México- anhelan, pero sobre el que algunos expertos reiteran la necesidad de conducirse con prudencia.

"Se acabó la pandemia. Todavía tenemos un problema con el COVID-19 y estamos trabajando mucho en ello. Pero la pandemia ha terminado", dijo el mandatario en una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS.

Según un estudio de SigloDATA de El Siglo de Torreón, con corte del 23 de septiembre de 2022, Estados Unidos, un país con 336,997,624 habitantes, contaba con 67.76 por ciento de su población con el esquema completo de vacunación antiCOVID. Además, reportaba 285,034.87 casos y 3,134.657 muertes por cada millón de habitantes.

Italia e India, que como EUA alguna vez fueron epicentro de la pandemia, contabilizan 59,240,330 y 1,407,563,842 habitantes, respectivamente. Italia ha vacunado con esquema completo al 80.97 % de ellos, y tiene 375,798.92 casos y 2,984.858 muertes por cada millón. India se equipara a Estados Unidos con 67.3 % de totalmente vacunados, pero registra 31,659.905 casos y 375.462 muertes por cada millón de habitantes.

¿CÓMO ESTÁ MÉXICO?

La República Mexicana, donde a la fecha continúa la estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19, esta ocasión enfocada en rezagados y menores de edad sin comorbilidades, tiene 126,705,138 habitantes.

A la fecha, México ha completado el esquema de vacunación antiCOVID en 63.1 por ciento de su población.

Y con base a su población total, el país reporta 55,879 casos y 2,604.6 muertes por cada millón de habitantes.

LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES NACIONALES

Dos días después de la declaratoria del estadounidense Joe Biden, el gestor de la pandemia en México, el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, destacó las cifras actuales de COVID-19 en su país, indicando que, a esa fecha, se hilaban ya diez semanas consecutivas con disminución en casos, decesos y hospitalizaciones.

En el informe del Pulso de la Salud en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario informó que las Unidades COVID ya se encuentran prácticamente desocupadas, puesto que solo el 3% de las camas generales están ocupadas y el 1% de camas con ventilador.

"Como hemos estado mencionado, en las últimas 10 semanas más próximas hay una reducción continua de la pandemia y uno de los elementos más destacables es que las unidades COVID ya están en desocupación con 3% y 1% de uso en camas generales y con ventilador, pero sobre todo pasamos a una mortalidad mínima, en donde hemos tenido días sin defunciones algunas por COVID-19".

"Esto es muy positivo, se ve el porcentaje promedio semanal, donde tenemos ya menos de una defunción en promedio, porque ha habido días sin defunciones", dijo.

En Palacio Nacional, López-Gatell detalló que se avanza además con la llegada de las 10 millones de vacunas pediátricas del mecanismo Covax.

"Ya recibimos un millón 142 mil vacunas y entre jueves o viernes estaremos recibiendo un millón 886 mil 400 dosis adicionales para un total de 3 millones 28 mil 800 del tercer embarque de la vacuna pediátrica que viene por el mecanismo Covax. Ya solo nos restaría el último embarque para completar los 10 millones. Seguimos avanzando en ello", explicó.

En tanto, el presidente López Obrador presumió que ha habido días sin fallecimientos por COVID-19, lo que calificó como buena noticia y aplaudió. "Después de tanto sufrimiento, como no va a ser bueno".

"Al presidente Biden le preguntaron y respondió bien, va a seguir habiendo COVID-19, pero ya no se puede considerar como pandemia, porque allá hay amarillismo, es mundial, manejaron que ya declaraba el fin de la pandemia por decreto, pero esa es una muy buena noticia".

LO QUE SEÑALAN LOS EXPERTOS

En un artículo para la CNN, Lisa Miller, profesora adjunta de epidemiología en la University of Colorado Anschutz Medical Campus, fue clara al manifestar que en salud pública, no todo es blanco o negro.

"Es cierto que, gracias a la inmunidad generalizada de las vacunas y las infecciones, EUA se encuentra en una situación muy diferente a la que tenía el país hace incluso un año. Pero, como epidemióloga, creo que el hecho de que sigan produciéndose entre 350 y 400 muertes diarias en Estados Unidos y cientos de muertes semanales en otros países del mundo sigue constituyendo una pandemia", dijo.

"A fin de cuentas, no importa cómo se llame la situación actual: el COVID-19 sigue representando un riesgo importante y continuo para el mundo. Pandemia o no, es importante seguir invirtiendo en el desarrollo de mejores vacunas y reforzar la preparación de los sistemas médicos y de salud pública. A medida que avanza el COVID-19, se corre el riesgo de que los responsables de la toma de decisiones pierdan de vista estos objetivos importantes", añadió.

En México, López-Gatell adelantó que las medidas de seguridad sanitarias para centros laborales implementadas durante la pandemia de COVID-19 se sustituirán por una serie de recomendaciones no obligatorias y tan solo un par de días después, entidades como Coahuila decretaron la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas.

Ante tal escenario, expertos como el doctor Guillermo Torre, rector de TecSalud, advirtió que "la pandemia no ha terminado, ni el virus va a desaparecer. Eso no significa que busquemos alarmar, pero tampoco bajar la guardia. Busca tu refuerzo, vacúnate contra la influenza, usa cubrebocas en espacios cerrados y vive con normalidad".

Además, a la par se difundió un documento elaborado por 28 expertos mundiales en políticas públicas, gobernanza, epidemiología, vacunación, economía, finanzas internacionales, sostenibilidad y salud mental, en el cual consideran que todos los esfuerzos por combatir la crisis sanitaria se vieron obstaculizados por la falta de cooperación internacional y por una "epidemia de desinformación".

En ese informe de la Comisión de The Lancet, los especialistas atajaron también que durante los dos primeros años de pandemia por COVID-19, la mayoría de los gobiernos no estaban preparados, fueron demasiado lentos en responder a la crisis y prestaron poca atención a los más vulnerables, una suma de fallos que contribuyó a que la cifra de muertes, muchas de ellas evitables, ascendiera a 17.1 millones (incluidos los no reportados).

Al respecto, Gabriela Cuevas, presidenta honoraria de la UIP y partícipe de la Comisión que enlistó recomendaciones para un fin generalizado del COVID-19, señaló para México que ahora "sabemos cuáles son las respuestas correctas y cómo prepararnos para nuevas emergencias, solo necesitamos los liderazgos y la voluntad política para implementar las soluciones en beneficio de la gente, especialmente, de aquella más vulnerable".

Hasta el momento, autoridades de Salud mexicanas no se han pronunciado sobre el documento ni han emitido en consenso alguna fecha en que podrían emular la declaratoria de Joe Biden.