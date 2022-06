México abre vacunación contra COVID para menores de 5 a 11 años de edad

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, diera a conocer el pasado martes, 14 de junio, que se abriría el registro para que los menores de entre 5 y 11 años de edad puedan ser vacunados contra el COVID-19 con la vacuna Pfizer; este miércoles inició el registro.

Por ello, se comprobó que el registro ya está disponible para los menores de este rango de edad, solamente deben seguir estos pasos:

- Ingresar al portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

- En la página encontrarás las siguientes acciones:

a) Ingresar el CURP para iniciar el registro.

b) Descargar la "Guía de Registro".

c) Consultar el CURP de tu pequeño. (En caso de que no la conozcas o no la tengas a la mano).

El siguiente paso será introducir el CURP del niño.

Verifica que los datos sean correctos y selecciona la opción "Quiero vacunarme".

En caso de que los datos no coincidan, presiona "Regresar" y confirma los datos del CURP que ingresaste.

Contexto

Después de que 961 menores de edad fallecieron y de que casi 100 mil se contagiaron por COVID-19, el gobierno federal anunció el inicio de la vacunación para niños de cinco a 11 años.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el jueves 16 de junio iniciaría el registro y se aplicará la vacuna de Pfizer, pero detalló que el proceso se realizará por municipios, por lo que no será simultáneo en todo el país.

En el informe del Pulso de la Salud, indicó que se firmó un contrato con la farmacéutica estadounidense por 8 millones de dosis, las cuales comenzarán a llegar el 24 de junio.

"Vamos a comentar un cambio nuevo en la política nacional de vacunación contra COVID-19, que consiste en lo siguiente: empezamos ya niños y niñas de cinco a 11 años, ese es el cambio (…)

"¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios", detalló.