Mexicano revela cuánto gana por trabajar como mesero en Estados Unidos

Un video publicado a través de la plataforma TikTok se ha hecho viral gracias a que en él podemos ver a un joven que trabaja como mesero en Estados Unidos, lo que no parece nada sorprendente, excepto porque afirma ganar cientos de dólares por noche, lo que ha causado gran revuelo entre los usuarios de las redes sociales, generando diversas opiniones al respecto.

Aquí te contaremos algunos detalles de este particular caso que ha dejado a más de uno sorprendido al conocer la cantidad de ingresos que puede llevarse un empleado en Estados Unidos pues, si es real, en solo una horas de trabajo, estaría ganando lo que muchos en un quincena o mes en México.

Un sueldo que en Estado Unidos es por noche, y aquí al mes

El video viral fue publicado por la cuenta de TikTok "Eltichero". En este se ve como un joven mesero se encuentra fuera de un restaurante y en sus manos carga una charola con dos copas de una bebida rosa, mientras expresa lo siguiente; "un mesero en los Estados Unidos gana aproximadamente entre 200 y 300 dólares por noche, dependiendo del estado y restaurante en el que te encuentres".

Hoy en día la tasa de cambio del dólar a pesos mexicanos es de alrededor de 20 pesos, por lo que 200 dólares equivaldrían 4,000 pesos, y 300 dólares a aproximadamente 6,000 pesos. Razón por la cual el video llamó la atención de los internautas ya que lo que un mesero gana tras una noche de trabajo es el sueldo de una persona en México.

¿Cuánto gana un mesero en México?

Lo que es más, de acuerdo con el sitio web de empleos Indeed, los sueldos de las vacantes para ayudante de meseros en la Ciudad de México oscilan entre los 2,500 y los 10,000 pesos al mes, siendo este último una de los más altos aunque en las ofertas regularmente se pide mínimo un año de experiencia en el puesto.

Por otra parte, en la plataforma OCCMundial, destacan salarios que van desde los 4,500 a los 14,000 pesos por mes, esta última vacante por una jornada laboral de 8 horas y una experiencia comprobable de un año como mesero en algún restaurante.

Con base en lo anterior podemos entender por qué el video de TikTok ha generado bastante tráfico en la plataforma. Actualmente cuenta con 31.9 mil reacciones de me gusta, 1203 veces ha sido compartido y posee alrededor de 447 comentarios entre los que destacan: "Por noche, lo que acá se gana en un mes aproximadamente"; "Muchos que escriben aquí no trabajan ni 6 horas y quieren irse allá a trabajar 14 horas", lo que demuestra que en realidad necesitaríamos saber mucho más de las condiciones de trabajo del joven en Estados Unidos para entender si es o no un buen sueldo.