Mexicano que confesó espionaje para Rusia en Estados Unidos estudiaba infartos y muerte celular

Héctor Alejandro Cabrera Fuentes es un científico mexicano, mejor conocido por fungir como espía para Rusia en Estados Unidos, desde que fue detenido en 2020. En la actualidad, se ha declarado culpable de los hechos por los que se le imputan, tras modificar su declaración oficial en la que aseveró que no era responsable por los cargos de espionaje. Sin embargo, no siempre fue así, pues el investigador fue reconocido por su labor científica desde muy temprana edad, luego de contribuir al estudio de los infartos y como inhibir la gravedad de muerte celular por los mismos.

Fue hace exactamente seis años cuando Cabrera Fuentes recibió el Premio Internacional de Investigación Cardiovascular, otorgado por la International Society for Heart Research – European Section (ISHR-ES), gracias a su propuesta de estudiar el proceso que se produce antes de un infarto. Este reconocimiento consiste en la entrega de una beca de 20 mil euros para financiar la investigación cardiovascular, de una investigadora o un investigador menor de 35 años.

En aquel entonces, el investigador mexicano tenía 30 años y residía en Alemania. Tras enterarse que había sido acreedor a la beca de investigación, Cabrera Fuentes expresó su sorpresa. "Tengo 30 años, y me siento muy joven para haber recibido el premio, pero muy feliz".

Para entregar el apoyo económico, los jueces del ISHR-ES tomaron en consideración el currículum vitae del investigador, además de tomar en cuenta las publicaciones científicas que había logrado en ese momento, que fueron catalogadas como de "alta calidad".

Para estudiar el proceso que origina un infarto, fase denominada como "aterosclerosis ", Cabrera Fuentes se interesó en conocer la forma en que la arteria se cierra y conduce a la muerte celular, pues su objetivo fue desarrollar un tratamiento que evitará la progresión de un episodio necrótico más agudo, con la ayuda de una molécula.

La aplicación de este tratamiento fue planeada para el momento posterior al que la cardióloga o el cardiólogo reabriera la arteria para proporcionar oxígeno, después de la muerte celular.

De acuerdo con declaraciones de Cabrera Fuentes -datadas de 2016- hay moléculas inteligentes que desarrollan la capacidad de sobrevivir aún sin oxígeno. Sin embargo, lo que ocurre cuando la o el especialista reabre la arteria, es que estas moléculas se asfixien por el exceso de oxígeno.

Fue por ello que, su investigación estribó, precisamente, en la búsqueda de tratamiento cardioprotector, que previniera la muerte celular excesiva cuando la arteria es reabierta: "Como joven investigador, es lo más importante. Es un reconocimiento ante la comunidad mundial por mis investigaciones previas y el proceso de investigación que seguiré", declaró unos meses antes de la ceremonia de premiación, realizada en abril de este año en Argentina.

Pero no fue el único de los reconocimientos que acumuló durante la etapa más temprana como investigador, pues desde el 2013 recibió el Premio Joven Investigador de la Asociación Alemana de Arteriosclerosis. Más tarde, en 2014, fue nombrado mejor investigador joven por la Russian Society of Cardiology y la American Heart Association; en 2015, además, fue finalista en el Young Investigator Award de la British Society for Cardiovascular Research.