Mexicano es golpeado en el Bronx y se encuentra grave en Nueva York

Un mexicano fue salvajemente golpeado y se encuentra en estado crítico en un hospital en Nueva York.

Los hechos ocurrieron la semana pasada en el Bronx, cuando Jesús Cortés, de 52 años, acababa de salir de un restaurante y un hombre, sin provocación alguna por parte del mexicano, le dio un puñetazo en la cabeza que lo noqueó y lo dejó con fractura de cráneo y otras lesiones.

Un video de las cámaras de seguridad capturó el momento y permitió identificar al agresor, Bui Van Phu, de 55 años. El hombre fue arrestado y acusado de intento de asesinato, pero posteriormente se rebajaron sus cargos a otros menos graves de agresión y acoso, permitiendo que el jueves saliera en libertad sin necesidad de fianza, recoge el canal CBS.

Ante la indignación que provocó la liberación, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tomó cartas en el asunto: ordenó al Departamento de Correcciones que examinara el caso, lo que llevó a la conclusión de que Phu había infringido las premisas para su libertad y las autoridades lo tomaron de nuevo en custodia.

La Fiscalía del Bronx dijo en una breve declaración que sigue investigando el ataque para determinar "si se elevan los cargos" contra el agresor, obteniendo "pruebas adicionales, revisando el video, hablando con testigos, analizando registros médicos y dando servicios para víctimas de delitos".

"Que Dios lo perdone, porque yo no", dijo al diario Daily News la hermana menor de la víctima, Verónica Cortés. "Ese hombre nos hizo mucho daño a mí y a nuestra familia", añadió.

La familia se preocupó el viernes 12 de agosto, cuando Jesús no regresó a casa. Comenzaron a buscarlo y lo encontraron en coma en el hospital.

Según el medio, Van Phu vive en un refugio llamado HELP USA, a cuatro cuadras del restaurante donde atacó a Jesús, y trabaja como guardia de seguridad. Las autoridades señalan que estuvo preso entre 1995 y 2001, cumpliendo una condena por abuso sexual a una adolescente.

Jesús es uno de siete hermanos. Vive con su madre y hermanos y trabaja en la cocina del restaurante Fuego Típico, del que iba saliendo cuando fue atacado. En México, afirma su familia, era arquitecto, pero hace 28 años llegó a Nueva York.

En el barrio, el mexicano es muy conocido, por haber creado un grupo cultural sin ánimo de lucro junto con su hermano, donde se enseña danza folclórica mexicana.

La policía dijo que no hubo interacción alguna entre el mexicano y Van Phu antes de que este lo agrediera, ni indicios de que se conocieran.

Juan Cortés, hermano de Jesús, dijo haber visto al atacante en el barrio, alguna vez, pero que jamás cruzaron palabra con él.

"No reconozco a mi hermano. Su cabeza está así de grande", dijo. "Los doctores dicen que no saben si me hermano se va a poder recuperar. Tal vez se lleve días, semanas, meses".