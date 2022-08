Mexicana Universal es una experiencia única en la vida: Frida Reynoso

La perseverancia y competitividad de Frida Reynoso la llevó no solo a abrirse camino entre los concursos de belleza locales, sino a representar a su estado en el certamen de belleza más importante del país: Mexicana Universal.

Aunque ha dedicado varios años a la preparación para estas competencias, la oriunda de Torreón y actualmente radicada en Piedras Negras, tiene una inclinación especial en la prevención y promoción de la salud, cuyo interés la ha hecho crear su proyecto social Saludando y a buscar estudiar la especialidad en Ginecología y Obstetricia, motivos por los cuales, dice, hará una pausa tras su última participación en el certamen de belleza.

¿Cómo inicias en el modelaje?

Yo participé en mi primer certamen de belleza a los 16 años, que fue en preparatoria. Fue una invitación que me hicieron y me fue muy mal en ese certamen y a partir de ahí me generó como cierta espinita de querer superarme y que en el siguiente certamen me fuera mejor de lo que me había ido anteriormente. Entonces a partir de ahí mis ganas de superarme me hicieron seguir en los certámenes de belleza hasta estar ahora en Mexicana Universal.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Cómo te preparas para este certamen?

En realidad yo nunca había estado en alguna escuela de modelaje, ni había tenido clases. Desde los 16 hasta apenas este año fui a unas clases con Tony Miranda que fue lo que me ayudó a mejorar lo que yo había aprendido de manera autodidacta.

¿Cómo lo haces de manera autodidacta?

Bueno, en este caso del certamen de Mexicana Universal, que tiene un enfoque muy específico, o áreas en las que tú tienes que tener un buen nivel o que califican por así decirlo, una de ellas es la pasarela. También buscan mucho una mujer que tenga preparación, que tenga un proyecto de vida, un proyecto social. También estuve trabajando en mi proyecto social durante lo que se llama “mi reinado”; estuve también en clases de oratoria con Estrella Atilano, que también es de Torreón; también estuve en el área de nutrición, nos estuvieron ayudando con diferentes dietas y ejercicios y también tuve una psicóloga que es de Piedras Negras que nos ayuda en esa área, es como una preparación multidisciplinaria.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Qué representó para ti estar en el certamen de Mexicana Universal?

Esta es la tercera ocasión que yo intentaba participar en Mexicana Universal. Tengo desde 2017 queriendo representar a Coahuila y estar en ese certamen después de estos tres intentos pues significa para mí no solo meses, sino años de preparación en los que yo tenía esa meta muy clara. Me estuve preparando desde hace años hasta que se me dio la oportunidad en esta última ocasión de representar a Coahuila y pues significa para mí esa superación personal y además de que es una plataforma muy importante a nivel nacional e internacional de poder dar a conocer mis ideas, mis proyectos y las mujeres coahuilenses principalmente.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Cómo sentiste tu experiencia en este último certamen?

Yo me la pasé increíble, la verdad que es una experiencia única en la vida, conoces a muchísimas mujeres de diferentes partes de México y haces unas amistades muy bonitas. Además, al final de cuentas es una competencia, entonces pues tenemos un poco de agotamiento, pero es una experiencia muy grata, a pesar de no haber tenido los resultados que hubiera querido.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Buscas estar en otro certamen?

Por el momento yo siento que no representaría a Coahuila ni a México en otro certamen. Pero lo mismo decía cuando no gané Mexicana Universal en el 2017, que ya no lo iba a volver a intentar. Ahorita a lo mejor en un tiempo no, aunque sí me gustaría en algún momento representar a mi país.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

Ahora te enfocas en tu carrera de medicina…

Sí, ahora voy a continuar con mi trabajo, voy a prepararme para mi examen nacional y voy a seguir con mi proyecto social en Piedras Negras.

¿De qué trata tu proyecto Saludando?

Saludando nació cuando yo estaba en el internado que me di cuenta de todas las carencias que tenía el sistema de salud actualmente en México, de que muchas personas no tenían ese acceso directo ni oportuno a consultas, medicamentos, etcétera. Entonces este proyecto va enfocado principalmente a eso, a otorgar ese servicio de salud a personas en comunidades que están a lo mejor un poco alejadas, que no tienen ningún centro de salud cerca o a su alcance.

Yo me encargo de llevarles la consulta, conseguir medicamento y también aparte de esto, una parte que es muy importante de la salud, pues es la prevención. Entonces también como parte de este proyecto me dedico a lo que es la promoción y prevención de la salud, pláticas enfocadas a las enfermedades que son más destacadas en cada etapa de la edad: damos pláticas a las escuelas, a las comunidades y a diferentes patologías que son prevenibles.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Crees que en algún punto pueda fusionar el conocimiento del modelaje y la medicina?

Pues sí, son áreas totalmente diferentes como la mayoría de las carreras de las participantes, pero al final de cuentas nos enfocamos en lo que sabemos hacer para dar un servicio a la comunidad que también es parte de nuestro trabajo como representantes de un estado, no sólo fotos, entrevista y videos, sino también esa parte como representantes de la mujer coahuilense, que podamos demostrar que somos profesionistas y podemos brindar un servicio a la comunidad.

¿Qué opinas de las críticas que se hacen a los concursos de belleza que refuerzan esta idea de que las mujeres deben valorarse por la cuestión física?

Siento que ese es una opinión que se daba mucho anteriormente, porque al igual que nosotros como sociedad también vamos evolucionando, al igual que los certámenes o los concursos de belleza, que si bien antes se calificaba mucho la cuestión física: estatura, medidas, incluso te daban una calificación por tu cuerpo, actualmente ha cambiado.

Un certamen de belleza como lo es Mexicana Universal, antes Nuestra Belleza, se enfoca ahora más en una mujer que pueda, como lo dije antes, en representar o pueda dar un mensaje de problemáticas sociales que tenemos en nuestro estado o país a nivel mundial en Miss Universo, que es una mujer que tiene voz, que tiene poder y que defiende su mensaje principalmente.

Entonces ya ahorita ya no se enfoca nomás en cuestiones físicas, sino también en la preparación, lo que tú haces para tu sociedad y cómo tú te puedes expresar y conectar principalmente porque te piden otros idiomas para que puedas conectar con más personas en el mundo.

(ÉRICK SOTOMAYOR)

¿Tú te sientes una mujer que representa esto?

Sí, totalmente, porque parte de esto es que no solo es darle visibilidad a las mujeres que puedan ser muy extrovertidas o mujeres que se quieran dedicar sólo a la televisión, sino saber que hay mujeres de todo tipo que pueden representar a otras mujeres en certámenes de todo tipo y que también en mi caso tengo un mensaje para dar.