Mexicana presume sus 'Checolaquiles'

El "Never Give Up" es la frase que ha acompañado a Sergio Pérez a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, con la que demostró que siempre hay que luchar por los sueños y esto inspiró a Valeria Martínez a continuar con su proyecto y crear el restaurante Velocity Racing Pits, un lugar que se hizo viral en redes sociales gracias a sus platillos inspirados en los pilotos del "Gran Circo", pero en especial por los "Checolaquiles".

Además de ser su ídolo, "Checo" Pérez también inspiró a Valeria a nunca rendirse, ya que contó a El Gráfico que, "mi familia me decía que estaba loca con tener un lugar así, entonces la verdad no me importó, no me rendí y seguí adelante con el proyecto y espero seguir muchos años y no solo con esta sucursal si no tener varias".

Su fanatismo hacia el automovilismo nació gracias a que en el trabajo donde estaba la llevaron a carreras y exhibiciones. En el 2015, cuando la Fórmula 1 regresó a nuestro país luego de 23 años de ausencia, fue que se enamoró por completo del deporte motor. La idea de tener un restaurante inspirado en la Fórmula 1 y "Checo" Pérez fue que no había un lugar similar en el Estado de México donde se disfrutara del automovilismo, así que en el 2021 decidió formarlo.

Su restaurante dio mucho de qué hablar gracias a la peculiaridad del menú, en específico por los "Checolaquiles", "al final los chilaquiles a todos los mexicanos nos encanta y son sabrosos como el apodo de ‘Checo’, el viejo sabroso", remató la emprendedora.