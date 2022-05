Mercado de las Flores de Torreón, en riesgo por falta de agua

Comerciantes del Mercado de las Flores en Torreón afirman que diariamente deben realizar gastos extraordinarios para poder seguir realizando sus actividades, todo derivado de la falta de agua que se ha acrecentado en las últimas semanas, señalan que la situación ha sido "peor que antes" y que incluso en algunos casos se han planteado la posibilidad de cerrar temporalmente.

TAMBIÉN LEE Alcalde de Torreón recrimina postura de Colegio de Ingenieros sobre agua potable

Se trata de los vendedores que se ubican en la calle Blanco, entre las avenidas Juárez e Hidalgo, mismos que tradicionalmente utilizan varios litros de agua no solamente para su consumo, labores de aseo y el tema sanitario, sino para mantener en condiciones óptimas sus flores, sus arreglos y evitar pérdidas económicas.

Sin embargo, desde hace meses no solamente han registrado baja presión como en otros años, sino que se han quedado prácticamente sin suministro, lo que los ha obligado a comprar diariamente garrafones en tiendas de autoservicio, de pedir agua mediante pipas particulares, o bien, de solicitarla mediante el propio Simas Torreón o hasta el Cuerpo de Bomberos.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

"Tenemos que llevarnos la camioneta con tinas, con las bañeras, traer lo que se pueda para tener poquita agua, aquí hasta nos compartimos entre nosotros, está muy fuerte ahorita por el calor, las flores se nos secan más rápido y es dinero que se pierde... Yo la semana pasada de plano perdí mucho producto y no tenía para surtir agua, por eso uno luego piensa hasta en no abrir, no tiene caso estar poniendo dinero todos los días para abrir", lamenta Ignacio Hernández, quien labora en un comercio de flores de la avenida Hidalgo.

VER MÁS Protestan colonos de Villas de La Ibero por grave escasez de agua en Torreón

Vecinos de Villas de La Ibero dicen que desabasto ha sido especialmente grave en este año

En el mismo sentido se manifestó la señora Gabriela Rivas, quien afirmó que especialmente en los últimos 15 días la falta de agua ha sido total pese a que se trataba de un problema recurrente en la temporada de verano.

"Siempre hemos tenido este problema, muy poca agua y en ratitos, pero este año sí ha estado peor, de plano en los últimos 15 días nada, ahí puede ver, de las llaves no sale nada, ni un hilo... Puede ir a preguntar a los otros compañeros y le van a decir lo mismo, cada quién le hace de diferentes formas, unos con garrafones, otros traen de otro lado, yo ni en mi casa tengo agua, de plano estamos batallando", señala Rivas.

Los reclamos en los comercios del primer cuadro de Torreón no son solamente del Mercado de las Flores, este mismo mes se han manifestado de la misma manera los trabajadores de negocios alrededor de la Plaza Mayor, además de quienes se ubican en espacios aledaños a la Alianza.

También en el segundo cuadro de la ciudad se han reportado semanas con poca presión o incluso desabasto, en coincidencia con el registro de temperaturas por encima de los 40 grados desde finales de abril pasado.

Por su parte, el Simas Torreón ha informado que será hasta la segunda mitad de junio cuando se puedan entregar los primeros nuevos pozos de agua en la ciudad, uno de los cuales estará ubicado en el sector poniente y ayudará a mejorar el abasto en las colonias de esa zona y del mismo primer cuadro