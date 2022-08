Mercado Alianza, el favorito de algunos laguneros para hacer el mandado

El mercado Alianza ha sido y es el lugar favorito para muchas familias para realizar las compras del mandado, fruta fresca, todo tipo de carnes, especias, así como todo tipo de artículos para el hogar.

Fue el pasado jueves cuando la Dirección de Inspección y Verificación realizaron un recorrido por los diferentes locales del lugar para asegurarse que los negocios cumplieran con todas las medidas tanto de protección, como de higiene.

Este domingo, hasta el medio día, el mercado se encontraba abarrotado por ciudadanos que realizaban sus compras de cada semana, otros que acuden a trabajar como todos los días, ya sea en los locales o como vendedores ambulantes.

De entre las personas que visitaron la Alianza para realizar sus compras, algunas mencionaron que llevan décadas realizando sus compras en el mercado, “llevo 24 años comprando aquí, además es lo que me queda más cerca de la ruta que agarro para mi casa, pago un camión nada más, aquí puedo encontrar de todo”, aseguró.

La mayoría de los compradores aseguraron que pueden encontrar variedad de todo tipo de productos, además que los precios pueden llegar a ser más bajos que en otros lugares, “yo vengo cada ocho días, si hago compras en otros lugares, pero si hay cosas que encuentro más baratas aquí”, mencionó otra mujer que se encontraba haciendo su mandado.

Sin embargo, para algunas personas, no lo consideran el lugar más higiénico, “si hay todo, pero higiénico no es, pero, pues le busco en los mejores lugarcitos”, así lo señaló.

Por su parte, hay quienes señalan que realmente no hay problema por la calidad, ya que consideran que en todos los lugares puede tener la misma higiene que en la alianza, “la verdad no es algo que me preocupe, en todos lados está igual”, señaló un comprador.

Durante la inspección que realizó la dependencia de Inspección y Verificación no encontraron ninguna anomalía ni tampoco ningún comercio fue clausurado por falta de higiene.