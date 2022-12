Menores podrán laborar solo con permiso de STPS

Solo menores de 16 a 17 años de edad que cuenten con su permiso expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) podrán laborar, siempre y cuando sigan estudiando, de lo contrario no podrán hacerlo. En esta temporada vacacional los operativos continuarán en los diferentes centros de trabajo para la detección de menores de edad.

Vanesa Carrillo Márquez, encargada de la coordinación del Área de Inspección Laboral región Laguna, explicó que dichos permisos solo podrán ser expedidos a menores de los 16 a 17 años con anuencia de sus padres y siempre que las labores que realicen no excedan las ocho horas y que estén acordes a su edad.

"Un requisito es que sigan estudiando, se les hace un examen médico, deben de tener la autorización de sus padres, pues les piden que sean mayores de 16 años y pues también se les va a revisar en dónde van a estar trabajando. Se tiene que revisar qué labores van a ejercer. Hay ciertas labores que ellos no pueden realizar, aunque tengan 17 años, no pueden cargar cosas pesadas, trabajar turnos nocturnos, no trabajar por más de 8 horas, si son varias cosas que se les revisa a los menores", explicó Carrillo Márquez.

Aunque trabajarán con guardias, los operativos en los centros de trabajo continuarán en esta temporada vacacional para los estudiantes.

"Ahora en esta temporada vacacional incrementa el número de solicitudes, las empresas también requieren de trabajadores ahorita que es temporada alta y contratan a menores, siempre y cuando se les ha aclarado que deben tener el permiso", dijo la coordinadora quien aclaró que las oficinas estarán abiertas para que eso no sea un pretexto para no contar con dicho documento.

Así mismo, comentó que de detectar a un menor trabajando sin dicho permiso, solo se le retira y se le pide que lo solicite. No se aplica ninguna sanción al empleador ni al menor.

Pero, si en una segunda revisión en el mismo centro de trabajo se detecta al mismo menor sin permiso necesario, será entonces que se apliquen otras medidas, dijo la coordinadora del Área de Inspección Laboral.

En cuando a lo que corresponde los servicios sociales con los que deben de cumplir los estudiantes, dijo que también se realiza una visita a los centros de trabajo, "hacemos operativos, en los cuales nos constituimos en el centro de trabajo y de forma extraordinaria, llegamos sin avisar, checamos qué función están haciendo si vemos que están haciendo algo ajeno a lo que deben hacer los retiramos", dijo Carrillo y aclaró que en estos casos las funciones son más simples como el llevar cuentas, ser empacadores, y el tiempo de permanencia es mucho más corto.