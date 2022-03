Menores infractores no pisarán la cárcel en Torreón

Los menores infractores ya no pueden ingresar a la ergástula municipal. La actual Administración eliminó la parte de los Juzgados de Menores y ya no se aceptan en estas instalaciones, pues no está reglamentado.

Martha Rodríguez Romero, presidenta del Tribunal de Justicia Municipal en Torreón, señaló que la Ley de Protección para Menores en Coahuila es clara y establece protocolos muy específicos en torno a los infractores, y no es internarlos en una ergástula.

"Un menor de edad no puede estar privado de la libertad", explicó. "Se están canalizando todos a Fiscalía de Adolescentes y a Pronnif (Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia), así como al DIF municipal en la parte que tiene Pronnif".

TAMBIÉN LEE Menores infractores en Coahuila: 41 % por delitos graves

Fueron en total 85 los menores que se vieron involucrados en diferentes delitos

Indicó que, en el tema de ergástula municipal, en general, desde el minuto en que ingresa un detenido, se hace una revisión mediante una certificación médica, esto para detectar si la persona viene con alguna condición de salud, incluso en el caso de COVID-19, cardiopatías o si son inimputables.

"Es común que personas que tienen enfermedades mentales caigan por alterar el orden, definitivamente cuando es un tema de enfermedad no son aplicables para estar en la ergástula municipal, y ese certificado nos permite a nosotros poder detectar la problemática de ese detenido, para saber si es aplicable a ergástula o no", expresó.