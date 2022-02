Memo Ochoa y Oswaldo Sánchez protagonizan 'agarrón' tras el México Vs. Panamá 

Tras finalizar el encuentro de eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 entre México y Panamá, Guillermo Ochoa atendió una entrevista y no dejó pasar la oportunidad de responder indirectamente a las críticas del exportero de la Selección, Oswaldo Sánchez.

Ante los micrófonos de TUDN, Memo evidenció su inconformidad para quienes dicen que estos partidos rumbo a la Copa del Mundo “son fáciles y sencillos”.

“Lo sabe la gente que estuvo en la selección, que trabaja con ustedes y que a veces se les olvida que estuvieron acá”, dijo el portero en referencia a los argumentos que tanto Sánchez como Moisés Muñoz han dicho en las mesas de análisis deportivo para dicho medio.

A su vez, el exarquero de los Guerreros del Santos y ahora comentarista deportivo de Televisa, respondió a las declaraciones de Paco Memo, asegurando que él no está en el lugar que está para echarle porras.

“El primer tiempo fue desastroso y hay que decirlo, aunque a muchos jugadores les duela estamos aquí para analizar y no para echar porras. Tenemos la experiencia de haber sido mundialistas pero no estamos para echar porras innecesarias, tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen, aunque es cierto que cuando eres jugador te sientes atacado”, argumentó Oswaldo.

Recordamos que fue el propio Sánchez quien a través de un podcast publicado en noviembre del año pasado, reveló que desde el partido de México Vs. Corea del Norte, celebrado en el 2010 en el Estadio Corona, Guillermo Ochoa mantiene una mala relación con el portero del América.

“Resulta que en un partido Corea contra México en Torreón yo estaba en mi palco, y le meten un gol a Guillermo Ochoa donde se equivoca, le disparan de media distancia, le bota medio mal y resulta que… yo no sabía que la cámara me estaba tomando. Estaba con el Chato Rodríguez, con el Gordo Becerra, con el pelón Carlos Ochoa, con quienes me llevaba muy bien en Santos y los había invitado a mi palco. El palco de al lado está de Matías Vuoso, del Cloro Padilla y Salvador Mariscal, ¿me entiendes? Estábamos en la fiesta total y me dice el Cloro ‘¿A poco no te dan ganas de meterte?’ me pregunta, ‘¿Se equivoca o no? (Memo), le digo ‘Pues le tiran de fuera, yo creo que se le movió’ estábamos platicando esa parte, nos separaba un cristal. Y entonces me dice ‘¿No te dan ganas de meterte’ y le digo ‘Sí’, y se me ocurre hacerle así con el saco, pero yo mam… y ahí me toma la cámara y ‘Oswaldo se burla de Memo’”, detalló en aquella ocasión.

“La araña azteca” aclaró que no se trataba de una burla hacia Guillermo, pero respeta cómo decidió tomar las cosas el todavía portero titular del Tricolor, con quien a pesar de coincidir en eventos, la relación ya no es la misma.