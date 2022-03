Medio año sin rastro de Sugey; la joven de Torreón desapareció en Mazatlán

El pasado 4 de marzo de 2022 se cumplió medio año de la desaparición de Yajaira Sugey Parra Hernández, la joven de 20 años del municipio de Torreón que fue vista por última vez en Mazatlán, Sinaloa junto a su acompañante de 23 años, David Garay Quiñones.

Su familia sigue sin rastro de su paradero y su madre, Rosa Alma continúa buscándola desesperadamente en las playas del noroeste de México y sus alrededores.

"No dejaré de luchar por ti mi princesa hermosa y aunque mi corazón está destrozado, Dios me da la fortaleza para seguir buscándote, cada día que pasa siento que ya no puedo, pero recuerdo que tú estás esperándome y eso me da fuerza. Aquí estoy, mi vida y no me dejaré vencer, soy tu madre y me dueles en el alma", fue uno de los mensajes que la señora le dedicó a su hija en redes sociales.

VER MÁS En marcha, plan emergente en ejido Patrocinio

Activan acciones a corto plazo para recuperar material biológico de fosas clandestinas

Rosa Alma ya compareció ante la Fiscalía de Sinaloa y acusa que ya no hay voluntad para buscar a su hija, pues ni siquiera sabe si las autoridades estatales siguen explorando las líneas de investigación. No hay pistas claras, no hay avances.

Tampoco tuvo respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En octubre del año pasado le entregó una carta para solicitar su intervención en la localización de la joven.

La afligida madre ha recorrido varias colonias y ejidos en Mazatlán, pero sin éxito. Cada que llega a esa ciudad, va caminando y fijándose en la forma de andar y en la vestimenta de las jovencitas, con la esperanza de ver a Sugey, que el próximo primero de abril cumple sus 21 años de edad.

El pasado 8 de marzo, también participó en la marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer que se realizó en Mazatlán. Caminó con una pancarta con la leyenda de "¿Dónde estás Sugey?, hija escucha, tu madre está en la lucha. Hasta encontrarte".

"Siento mucho coraje, mucha impotencia de que no me ayuden a buscar a mi hija. El primero de abril es su cumpleaños, estoy desesperada porque no es lo mismo sin ella. Yo les pediría que por favor, con una llamada anónima, contacten a cualquiera de nosotros para que me den una pista, que no tengan miedo. Yo no voy a descansar hasta encontrarla.

MÁS INFORMACIÓN Reportan como desaparecida a niña nicaragüense en Piedras Negras

Se trata de la menor Angélica Mariel Silva Mendoza

Yo sé que está privada de la libertad, sé que no puede hablarme porque si ella pudiera ya lo hubiera hecho", expresó.

DESAPARECIDOS EN MAZATLÁN

Según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del primero de septiembre de 2021 al 10 de marzo de 2022, en Mazatlán, Sinaloa el registro es de 47 personas desaparecidas y no localizadas. Son 44 hombres y 3 mujeres, estas últimas sin colonia de referencia,

Yajaira Sugey desapareció el sábado 4 de septiembre de 2021. Al momento de su desaparición vestía blusa gris, pantalón azul de mezclilla y tenis blancos.

El resumen de los hechos que se detallaron en la ficha de la Fiscalía de Sinaloa, se mencionó que alrededor de las 19:00 horas del día en mención, la joven salió del hotel en que se hospedaba y desde entonces se desconoce su paradero.

Es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo color castaño, estatura 1.62 metros, cejas semipobladas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana, base ancha. Como seña particular tiene un tatuaje de víbora en su tobillo izquierdo.

Las personas que tengan información que pueda llevar a la localización de Sugey, pueden llamar al sistema de emergencias 911, o b a los teléfonos 800 890 90 02, 871 754 67 54 y 871 310 37 36.