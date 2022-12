'Medidas no los harán ni más ricos ni más pobres'

El director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, Luis Morales, dijo que los empresarios no se harán "ni más ricos ni más pobres" si se atienden las restricciones para que los vehículos de carga pesada eviten transitar por el periférico Raúl López Sánchez dos horas por la mañana y otras dos por la noche, las cuales se están aplicando en una fase de prueba para mejorar la circulación en dicha vía.

Señaló que sigue faltando disposición de las empresas, principalmente de la zona industrial, lo que no ha pasado con el sector transportista que sí ha respetado los horarios, de las 7:00 a las 9:00 y de las 17:30 a las 19:30 horas, y ha optado por enviar sus unidades a las rutas alternas.

"No se harán ni más ricos ni más pobres por limitarse a transitar en esos horarios; los transportistas que a eso se dedican sí lo entendieron, no veo por qué no algunos empresarios de la zona industrial no lo hagan", indicó.

Por ahora el programa está en una fase piloto, observando y contabilizando los camiones de carga, identificando la organización a la que pertenecen, sean afiliados a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) o la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AC (Amotac).

Con dicha información se hará un reporte a inicios de año para medir el nivel de disminución de vehículos que se haya logrado, y seguir pidiendo la colaboración de las empresas transportistas hasta disminuir lo máximo posible la circulación de estas unidades durante las horas pico.

En el caso de las empresas de la Ciudad Industrial de Torreón que se oponen al programa, la autoridad seguirá esperando su participación y se verá la forma de hacer excepciones en el caso del transporte de productos perecederos o combustibles, que por su naturaleza no pueden esperar a transitar en el horario permitido, pero el resto tendrá que aplicarse.

Luis Morales destacó que hasta ahora no ha sido la intención establecer multas, como tampoco se trata de una medida unilateral ni impositiva, sino que hay flexibilidad y se puede tomar en cuenta la opinión de los involucrados, por lo que ya se han reunido en dos ocasiones con los representantes de CIT "y a todo le estamos buscando el cómo sí, pero se requiere disposición".

VÍAS ALTERNAS

El director de Vialidad dijo ser respetuoso de la opinión de los empresarios pero comentó que el Municipio tiene proyectado el sistema vial Villa Florida, la modernización del cruce El Campesino y la construcción de un distribuidor que una al bulevar Independencia con la zona industrial.

Además, señaló que sí se establecieron las rutas alternas que son la prolongación del Paseo de los Álamos que corre paralelo al río Nazas para tomar el bulevar Centenario hacia la carretera del ejido La Unión al ejido Ana.

También pueden llegar a la zona industrial por la antigua carretera a San Pedro, donde incluso se sincronizaron los semáforos de norte a sur.